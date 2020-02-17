Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir taksiye tutunmuş 9 patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Trafiğin yoğun olduğu anda çekilen görüntülerde, taksinin yanlarına ve arkasına tutunan 9 genç, uzun süre hayatlarını ve trafiği tehlikeye atan bir yolculuk yaptı. Patenli gençlerin o anlarını görüntüleyen Antalya Halkevleri Temsilcisi Kutay Meriç, Konyaaltı sahilinden çıkıp eve döndükleri sırada, bir taksiye tutunmuş patenli 9 genci gördüğünü ve cep telefonuyla görüntülediğini söyledi. Meriç, görüntüyü çektikten sonra da gençleri uyarmaya çalıştığını anlattı.



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