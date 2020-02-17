Kepez’de galibiyet serisi sürüyor

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Kepez Belediyespor U17 Alt Yapı Takımı Lig’in dördüncü haftasında galibiyet serisini sürdürdü. Kepez Belediyespor U17 takımı rakibi Antalya Gücünü 60 yendi.

Kepez Kuzeyyaka Stadyumunda Antalya Gücü'nü misafir eden Kepez Belediyespor U17 Takımı rakibini ciddi bir fark atarak 60 mağlup etti. Kepez Belediyespor U17 takımının golleri Umut Akmeşe, Mert Kılıç, Abdurrahman Üresin ve Berat Ercankan’dan geldi. Karşılaşmanın 2 golünü de Osman Tez attı. Kepez Belediyespor U17 Takımı Lig’de oynamış olduğu 4 maçın birini beraberlikle, 3 maçı da galibiyetle taçlandırdı.

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