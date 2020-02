Antalya Büyükşehir Belediyesi bir önceki dönem belediye Başkanı Menderes Türel'in düzenlediği, 'Konyaaltı Sahil Projesi Gerçekleri' isimli toplantısında mevcut başkan Muhittin Böcek'in, Konyaaltı sahil projesi eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Tüm gerçekleri bildiği halde basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için Böcek istifa etmelidir, buradan istifaya davet ediyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AK Parti Eski milletvekili Gökçen Özdoğan Enç’in katılımlarıyla, “Konyaaltı Sahil Projesi Gerçekleri’ isimli bir toplantı düzenledi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Ethem Taş, Konyaaltı Sahili ile ilgili kamuoyunu gereksiz yere meşgul eden bir tartışma ile karşı karşıya olduklarını aktardı.

AK Parti ekibinin 2002’den bu yana Antalya’da eserler meydana getirdiğini dile getiren Taş, “31 Mart’ta CHP’li Böcek büyükşehir belediyesini kazandı. Antalya’da bir tane eser, bir hizmet üretmediler. Bir tane eser üretemeyen zihniyetin karşımıza çıkıpta bizi haksız yere eleştirmesinden, bizi linç etmeye çalışmasından rahatsız olduk. Muhittin Böcek’e biz bir yıldır fırsat verdik ama yapmış olduğu bir iş, eser yok” ifadelerini kullandı.



"Bu ahlaksızlıktır"

Dün ailesiyle Konyaaltı Sahili’nde vakit geçirdiğini anımsatan Taş, “Yaklaşık 100 bin kişi vardı sahilde ve Menderes Türel’in yaptığı hizmetlerden istifade ediyordu. Bu hizmeti acımasızca aşağılayıp, iftira atan kamuoyu nezdinde bizleri yıpratmaya çalışan Muhittin Böcek’i kınıyorum. Yapmış olduğu hakaret ve iftiraları kendisine iletiyorum. ‘Eşşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’Biz Antalya’da 18 yıldır sadece ve sadece hizmetler ürettik. Bu anlamda Konyaltı sahili 100 bin metrekareden fazla yapılmış olan hizmetleri sadece yüzde 3’lük orada ihaleye verilen işletmeye verilen yeri eleştirmek siyasi ahlaka, siyasi etik kurallara sığmaz. Bu ahlaksızlıktır” diye konuştu.



"Projeleri kötülemeye çalışıyorlar"

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nden sonra ilk kez bir araya geldiklerini dile getiren Türel, birileri iş yapmak yerine, kendisine sık sık sataştığını ve zaman zaman sosyal medyadan istemese de kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklamalar yapmak zorunda kaldığını anımsattı.

Bugüne kadar iftira haritalarını milletin önüne pervasızca sürenlerin maskelerini düşürmek için bu toplantıyı yapmak zorunda kaldığını anlatan Türel, ”Göreve başladıklarından itibaren neredeyse bir sene geçtiği halde hiçbir hizmet yapmadıkları ortadayken, sırf bunun utancıyla olsa gerek yine uydurma isnatlarla ortaya çıktılar. Asli görevinin memlekete hizmet olduğunu unutanlar, durduk yerden bana saldırıyorlar. Şunu biliyorlar. Halkımız her şeyin farkında. Yarın hesap soracak. Ne yapıyorsunuz? Diyecek. Nerede hizmetleriniz? Bu kentin hali nedir? Diyecek. Geçmiş dönemi iftiraları ile karalamaya çalışmaları kamuoyunun dikkatini başka noktalara çekerek yapamadıkları hizmetleri unutturma gayretinden ibarettir. Muhittin Böcek 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Konyaaltı Sahili ve Boğaçayı’na tek bir çivi bile çakmamış. Bizim yaptığımız bu projelerle halk nezdinde zor duruma düşmüştür. Kıskançlığından ve hasetliğinden sürekli olarak iftiralarla bu projeleri kötülemeye çalışmaktadır” dedi.



"Bu zihniyet iş yapmaz, hizmet üretmez"

Türel, yapacağı belgeli açıklamalarla bir kez daha yalancıların maskesini düşeceğini gerçeklerin ortaya çıkacağını vurguladı. Konyaaltı sahiline dünyanın en güzel projesini yapacağını söyledikleri zaman iftira bülbüllerinin ortaya çıktığını ve yalanları ile projeleri ile kirletmeye çalıştıklarını hatırlatan Türel, ”Biz Konyaaltı sahil projesini yapacağız dediğimizde önce “Yapsınlar da görelim” diyenler inşaata başladığımızda “Sahili halka kapatacak” diye boy gösterdiler. Onların sahili halka kapatacak dediği Konyaaltı’nda bir günde on binlerce vatandaşımız gerek spor alanlarında gerekse koşu parkuru, yürüyüş yolları,kay kay pistleri, bisiklet yolları, köpek parkı, basketbol, voleybol, futbol sahalarında ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin keyfini sürüyor. Tüm sahile ücretsiz soyunma kabinleri, duş ve tuvalet yaptık halkımızın hizmetine sunduk. Peki ne oldu sahili halka kapatacak diyenler? Rezil oldular. Doğal olarak başka yalanların peşine düştüler. Bu zihniyet iş yapmaz, hizmet üretmez. En iyi yaptığı şey her şeye karşı çıkmak ve karalamaya çalışmaktır. Yine bunu yaptılar” diye konuştu.



"Hukuksuz iş yapmadık"

Türel, canlı yayınla, kameralar önünde, şeffaf bir şekilde gerçekleştirdikleri ihalenin karartmaya çalışıldığını ileri sürerek, “Turizm İl Müdürlüğünün resmi yazısıyla da belgelenmiş olan sadece Antalya’da 14 firmanın, Otelciler Federasyonu ve birliklerinin verilerine göre Türkiye’de 100’e yakın firmanın katılabileceği ihaleyi ‘adrese teslim’ diye yaftalamaya çalıştılar. İhale, katılmak için yeterliliği bulunan herkese açıktır. Ayrıca ihalede 6 dosya katılım için dosya almış hazırlık yapmıştır. İhale günü tek firmanın ihaleye katılmasını sanki hukuksuzmuş gibi gösterdiler. İhale mevzuatı böyledir. Biz mevzuat dışı hiçbir iş ve işlem yapmadık. Konyaaltı Belediye Başkanıyken Böcek’te tek firmanın katıldığı ihaleleri onayladı. Kayıtlar orada duruyor. Ama onlar bunları unuttular. Sen yapınca oluyor da başkası yapınca olmuyor mu Böcek?” ifadelerini kulandı. Menderes Türel, ‘adrese teslim’ yalanlarıyla bir yere varamayanların, yalan yalanı çeker misaliyle bu seferde kamu zararı iftirasına sarıldığını kaydetti.



"Büyükşehirin geliri 15 milyon"

Konyaaltı sahil projesinin toplamda 1 milyon 100 bin metrekare olduğunu vurgulayan Türel, “Bu alan içerisinde proje kapsamındaki kapalı mekan ticaret alanı ise sadece 8 bin metrekaredir. Soruyorum, Konyaaltı Kent Meydanını, Böcek yapmadı mı? Yaptı. Kent meydanında yaklaşık 3 bin metrekarelik ticaret alanı var. Bugün itibarıyla Konyaaltı Belediyesi bu ticaret alanından yılda ne kadar kira geliri alıyor? Biliyor musunuz? Sadece yılda 100 bin lira. Böcek’in ihale ettiği Konyaaltı Kent Meydanında dükkan başı aylık ortalama kira ücreti sadece bu yıl rakamları ile 676 lira geliyor. Peki Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Konyaaltı sahilindeki belediye geliri ne kadar biliyor musunuz? Bu sene itibarı ile 15 Milyon TL. Evet 3 bin metrekareden alınan yıllık 100 bin lira mı kamu zararıdır yoksa 8 bin metrekareden alınan 15 milyon mu kamu zararıdır? Bugüne kadar sorduğum hiçbir soruya cevap veremeyen Böcek’in bu soruya da cevap vermesini beklemiyorum. Böcek Konyaaltı Belediye başkanıyken yaptığı park ve bahçelerin temizlik, güvenlik, bakım masraflarını ticari işletmelerden mi karşıladı yoksa belediye kasasından mı? Bu masrafları Konyaaltı Belediyesi ödedi ve halen de ödüyor. Konyaaltı Belediye Başkanıyken bunları ödedin de şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olunca ödeyemiyor musun? Ne oldu? Halkın kullanımına ücretsiz sunulan hizmetlerin temizlik, güvenlik, bakım masraflarını üzerine yükmüş gibi kabul edip bir de bu alanların masraflarını kamu zararı gibi göstermek bu alanlardan ücretsiz yararlanan yüzbinlerle vatandaşımıza karşı yapılan en büyük terbiyesizliktir” dedi.



"Sayıştay raporu"

“Konyaaltı ihalesi tüm yönleri ile Böcek’in şikayeti üzerine birçok müfettiş, bilirkişi tarafından inceleniyor” diyen Türel, “Müfettiş, siyaset ile hiçbir ilişkisi olmayan ATSO’dan da kiralamalarla ilgili rayiç bedel tespit raporu talep etti ve bu rapor geçen hafta sonuçlandı. ATSO’nun gayrimenkul değerleme uzmanları bu kapsamda kiralanan ticari alanların çıplak arazi rayiç bedelinin 5 milyon 811 bin 882 lira, üzerindeki ticari ünitelerle birlikte 8 milyon 717 bin 481 lira olduğuna tespit etti. Bu rapor rayiç bedelinin altında kiralama yapmadığımızın ispatıdır ve bize iftira atanların yüzüne tokat gibi çarpmıştır. Türkiye’de bu konularda en uzman ve hiçbir şekilde taviz vermeyen iki kurum Mili Emlak ve Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarının, belediye tarafından kiralanan alanların üzerindeki ticari ünitelerle birlikte yaklaşık 6 milyon 500 bin liralık değerlendirmesini nereye koyacaklar? İhale sonucunda 8.5 milyon, KDV si ile birlikte 2018 rakamlarına göre 10 milyonu aşan bir bedelin büyükşehirin kasasına girdiğini gördüğümüzde bunun neresinde kamu zararı var Allah aşkına? Kimse Sayıştay raporlarına atıfta bulunmasın. Sayıştay incelemelerinde karar ilgili dairesine verilir. Henüz bu konuda karar oluşmamıştır. Temyiz yolu açık olan daire kararı kesinleşmeden kamuoyuna kesin hükümmüş gibi sunup kandırmaya çalışmaları ayıptır. Ayrıca bu konu şu anda zaten müfettişin incelemesinde. Nihai sonuç henüz ortaya çıkmadı. İnceleme sonunda da gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum. Öte yandan şu andaki yönetimin yaptığı sözleşme feshi ile ilgili idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararını nihai karar değil diye her yerde anlatıyorlar” ifadelerini kullandı.



"İşin toplam reel maliyetine bakacaksın"

Böcek’in yüksek fiyatlı malzeme alımı ile ilgili eleştirilerine de cevap veren Menderes Türel, “Konyaaltı Projesi yapım ihalesini Antepe AŞ kazanmıştır. Antepe,belediyenin kendi şirketidir.

Mevzuat gereği belediye kendi şirketine doğrudan iş veremez. Diğerleri gibi, aynı statüde ihaleye girip alabilir. Antepe'de böyle yapmış ve ihaleyi almıştır. Antepe, belediyeyi kazıkladı mı? Bu neyin iftirası? Belediyenin sağ cebi, sol cebini mi kazıkladı? Öncelikle yapım ihalesinin yapıldığı ve inşaata bakalım, çünkü burası önemli. İhale 2017 Ekim’inde yapılmış 2017 Kasım’ında inşaata başlanmış ve 2018 yaz sezonuna inşaat tamamlanmıştır. Belediye şirketi olan Antepe 2017 Bayındırlık poz fiyatlarına göre teklif vermiş ancak ödemelerin yüzde 91’i 2018’de yapılmış ve Antepe’ye hiçbir fiyat farkı ödenmemiştir. Bu işlerde aradan cımbızla fiyat çekip mal bulmuş mağribi gibi ortaya çıkmak çok abestir. İşin toplam reel maliyetine bakacaksın. Bazı kalemler karlı, bazı kalemler zararlı gözükebilir. İşin toplamında kamu zarara uğradı mı ona bakacaksın. Antepe kim? Belediye kim? Adeta biri baba, diğeri oğul. Biri sağ cep, diğeri sol cep. Sen kimi kandırıyorsun?” diye sordu.



"Fiyatlandırma herkesin bildiği gerçektir"

Projede kullanılan malzeme fiyatları üzerinden konuşmasına devam eden Türel, “İnşaatta kullanılan C 25/30 beton, çelik hasır, diyabaz taş döşemesi, termowood ahşap güneş kırıcı yapımı en yüksek tutarlı iş kalemleridir. Antepe’ye 2017 birim fiyatları ile ödeme yapıldığı için fiyat farkı alamamaktan dolayı Antepe’nin zararı sadece bu dört kalemden, 4 milyon üç yüz bin liradır. Bu kayıplar öngörülerek bazı iş kalemlerinde de bu kayıpları telafi edecek bir fiyatlandırma yapılması zaruridir. Zira Antepe belediye şirketi olarak Sayıştay denetimine tabidir ve zararı halinde devletin ilgili kurumları hesap sorar O yüzden Antepe bu projede zarar etmemiştir ama ciddi bir karı da olmamıştır. Ve bu fiyatlandırma yöntemi herkesin bildiği bir gerçektir” diye konuştu.



Gerçek öyle değil"

Türel konuşmasına şöyle devam etti:

“Konyaaltı sahil projesinin yapımı aşamasında belediyenin kendi şirketinin elini taşın altına koymasına memnun olduk. Bu ihaleyi es kaza başkası alsa, iftira tüccarlarının falan firmayı zengin ettiler sözlerine maruz kalacağımızı biliyorduk. O yüzden kar amacı gütmeden belediyenin kendi firmasının yapım ihalesini üstlenmesi işte bugünkü iftira tacirlerine fırsat vermemek adına önemliydi. Varsa bir fazla ödeme ki yok, belediye kendi firmasından her zaman tahsil edilebilir. Madem ortada bir iddia var. Antepe’ye fazla ödeme yapıldığını iddia ediyorlar. O zaman iddiaya konu edilen kalemlerin belediye şirketi Antepe’ye ne kadara mal olduğuna bakmak bu meselenin en önemli noktasıdır. Çünkü Antepe örnek gösterilen malzemeleri değerinden yüksek fiyata almış olursa o zaman belediye gerçekten fahiş fiyatla bu malzemeleri edinmiş olurdu. Oysa gerçek öyle değil.”



"Böcek'in dövizli eleştirilerine belgeli cevap verdi"

Türel, Antepe’nin yani belediyenin fahiş fiyatla aldığını iddia ettiği malzemelerin maliyet fiyatlarına resmi belgelerle açıkladı.



Oyun elemanı

Böcek’in, 2018 yılında ödenen birim fiyatını 30 bin 160 lira açıkladığı ve 2020 güncel piyasa fiyatını 7 bin 080 lira olarak gösterdiği malzemenin yalan olduğunu söyleyen Türel, gerçeğinin 2018’de ödenen birim fiyatı 8 bin 997 lira 2020 güncel piyasa fiyatının ise 13 bin 562 lira olduğunu gösterdi.



Oturma elemanı

Muhittin Böcek’in, açıkladığı 2018’de ödenen birim fiyatı 12 bin 272 lira gösterdiği ve 2020 güncel piyasa fiyatını bin 534 lira açıkladığı ürün için Türel 2018’de ödenen birim fiyatının 8 bin 240 lira ödendiğini 2020 güncel piyasa fiyatını ise 12 bin 291 lira olduğunu kaydetti. Türel, “Böcek’in açıkladığı gibi bu malzemeye bin 534 liraya kim veriyorsa hepsini gidip alacağım. Bunların hepsi uydurma” dedi.



Beton oturma elamanı

Böcek’in açıkladığı 2018 yılında ödenen birim fiyatı 8 bin 661 lira ve güncel piyasa değeri bin 414 lira açıklanırken Türel, 2018’de ödenen pirim fiyatının bin 199 lira ve güncel piyasa fiyatının bin 414 lira olduğunu açıkladı.



Sınır elemanı (duba)

Böcek’in basın toplantısında en çok polemik konusu olan beton dubanın değerini 2018’de ödenen fiyatını bin 50 ve 2020 güncel piyasa fiyatını 53 lira açıklayan Böcek’e cevap veren Türel, “2018’de biz bu dubaya 229 lira ödedik. 2017 piyasa fiyatı ise 200 lira nakliye ve montaj hariç. Biz bunları nakliye ve montajla birlikte bu fiyata aldık” dedi.



Arı figürü

Böcek, 4 tane diye bahsetti ama bir tanesini herhalde kaybettiler çünkü 5 tane aldık” dedi. Böcek 2018’de ödenen birim fiyatını 80 bin 240 ve 2020 güncel piyasa değerini 9 bin 440 olarak açıkladığını arı figürünü Türel, 2018 yılında ödenen birim fiyatını 10 bin ve 2020 güncel piyasa fiyatını ise 14 bin 250 bin olarak açıkladı.

Türel, “Neden bu eşyaları pahalıya aldınız diye soru olabilir. Arkadaşlar bu bir yarışma projesi. Antalya’nın en kaliteli en güzele ihtiyacı var. Bunlar su emmeyen, güneşe dayanıklı eşyalar, 7 yıl sorunsuz kullanılıyor” dedi.



"Kârı 254 bin"

Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki belediye şirketi olan Antepe bazı kalemlerdeki zararını diğer kalemlerden telafi etmeye çalışırken zengin olmuş mu? O da söz konusu değil. Çünkü Antepe’nin resmi genel kurulunda Konyaaltı için yapılan beş ihalenin toplamından sadece 200 bin lira kar ettiğini belgesi ile görebilirsiniz. Ne demiştik. Antepe kar amacı gütmeden bu işi yaptı demiştik. Bu belgede onun ispatı. Antepe, Konyaaltı için yapılan toplamda 191 milyon liralık 5 ihalenin tamamından sadece 254 bin 428 lira kar elde etmiştir. Konyaaltı sahil projesinin tüm gelir ve giderlerinin tek hesap altında toplanması sonucunda toplam 191.812.104,91 lira net gelir elde edilmiş olup proje toplam gideri 191. 557. 675. 96’dır. Projenin uygulamasından dolayı 254 bin 428 95 lira kâr elde edilmiştir.”



"Sahne dekor aynı oyuncu farklı"

Böcek, yönetimindeki beş senelik süreçte, yalan ve iftiralarla halkın dikkati başka yöne çekilerek, yapılamayan hizmetler unutturulmaya çalışılacak, ya da Menderes Türel’in bıraktıkları ile yetinilerek zaman doldurulacağını öne süren Türel, “Biz hep birlikte bu filmi Akaydın döneminde de görmüştük. Şimdi sahne dekor aynı sadece oyuncular değişmiş. Bu filmin sonu 2014’de nasıl bitmişse 2024’te de aynı şekilde bitecektir. Menderes Türel hep hizmetleri ve projeleri ile gündeme geldi. Böcek ise iftiraları ve yalanları ile. Bugüne kadar sadece ve sadece sosyal medyada benim yaptığım hizmetlerle övündü hem de halkı kendi yapmış gibi kandırmaya çalışarak. Tüm ilçelerde 32 binada eğitim veren ASMEK’in adını ATASEM olarak değiştirdi, her gün bu kursları paylaşıyor. Benim projesini, ihalesini yaptığım, tüm finansmanını bulduğum raylı sistemin de etrafındaki panolara kendi resmini yapıştırmış, hiç utanmadan kendi projesiymiş gibi algı yaratmaya çalışıyor. Menderes Türel’in yaptığı teleferik, zıp zıp park, raylı sistemden kaç kişi faydalandığının dışından bir de çok büyük hizmetmiş gibi sunduğu ilçelere konulan otobüs durakları dışında bültenlerinde başka bir hizmete seçildiğinden beri rastlayamadım. Peki kendi koskoca 1 yılda ne yaptı? Kepez’e bir tane kasap dükkanı açtı. Şimdi de Manavgat’a açıyor. Bunda da gülünç duruma düştü. Halka ucuz et satacağım dedi, zincir marketlerden pahalıya satıyor. Ne yapacaksın Böcek Antalya’yı 2 kasap dükkanıyla mı kurtaracaksın? ” şeklinde konuştu.



"İstifaya davet etti"

Antalya’yı ilklerle tanıştıran ve hizmet rekoru kıran bir belediye başkanı olduğunu işaret eden Türel, “Halkımızın bana sevgisi çalışkanlığımdan ve dürüstlüğümden. Sen ne kadar iftira atarsan at bu sevgiyi yok edemeyeceksin çünkü bugün de olduğu gibi iftiralar hep suratında patlayacak ve rezil olacaksın. Ben buradan Muhittin Böcek’i istifaya davet ediyorum. Tüm gerçekleri bildiği halde, basın toplantısı yaparak bile bile halka yalan söylediği için istifa etmelidir. Ha eğer ” ben şovumu yaptığım malzemelerin Antepe tarafından ne kadara alındığını bilmiyordum, bunu kontrol etmedim”, diyorsa, bu daha büyük bir ayıptır, bu da her zaman söylediğim gibi “Büyükşehir belediye başkanlığının Böcek’e 10 gömlek değil 100 gömlek fazla geldiğinin ispatıdır” dedi.



"Menderes Türel'i Antalya siyaseti silemezsiniz"

Antalya’ya her sene Burdur nüfusu kadar yeni araç girdiğini aktaran Türel, “Bu rakamlar ile kent trafiği iki sene kuş uçamaz hale gelecek. Yeni kavşaklar ve yollar açılmadığı takdirde en geç iki sene sonra Antalya trafiği tam bir keşmekeşe dönecek ve kilitlenecek. Türel söylemişti dersiniz. İşte bunları unutturmaya çalışanların tek sığınacağı liman, iftira limanıdır. Böcek Menderes Türel’e iftira için ayırdığı vakti bu cennet şehir için kullansa belki faydalı işler yapar. İftiralarınızla, yalanlarınızla Menderes Türel’i Antalya siyasetinden sileceğinizi zannediyorsanız hayal görüyorsunuz. Kimse sen seçim kaybettin mahrasına sarılmasın. Menderes Türel’in adını siyaset dünyasından, bu şehirde, hizmetlerini geçerseniz silersiniz. Yalan ve iftiralarınızla büyütürsünüz. Evvel Allah. Korkumuz yok. Hangi yalan balonunu şişirirseniz şişirin o balon 3 günde patlayacak ve sonuçta bugün olduğu gibi rezil olacaksınız. İftiralarınıza cevap vermek için halkımızın huzuruna gelmek beni üzüyor. Bu konuyu artık bugün burada kapatıyorum ve bir daha konuşmayacağım. Menderes Türel proje insanıdır. Hizmet adamıdır. İftiracılara ise bugün buradan son kez sesleniyorum. Gelin yargıda, televizyonlarda halkın huzurunda kozumuzu paylaşalım. Ama hem seçimden önce, hem de sonrasında hep kaçtınız. Korkusu olan kaçar. Benim gibi korkusu olmayanlarda 'Hodri meydan' diye meydan okur. Menderes Türel ömrü boyunca korkanlardan, kaçanlardan, yatanlardan olmadı ve olmayacak. Bu böyle biline” diye konuştu.

