Türkiye'nin ilk 'ketembilla' meyvesini yetiştirdiler

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, bahçesinde tropikal meyve üretimi yapan İzzet Akyol'un 5 yıl önce fidan olarak temin ettiği ketembilla (Seylan altın çileği) ağacı, Türkiye'de ilk kez meyve verdi. Meyvenin yüksek miktarda C vitamini barındırdığını söyleyen İzzet Akyol, "Artık bundan sonra Türkiye'de görülecektir. Meyve çok ekşimsidir. Altın çilekten daha ekşidir. Ancak eriğin olmadığı zamanlarda onun yerine alternatif olabilecek bir ekşiliği vardır" dedi.

Gazipaşa'ya bağlı Koru Mahallesi'nde emekli öğretmen İzzet Akyol ve eşi Nalan Akyol çifti, 9 yıl önce kurdukları hobi bahçelerinde tropikal meyve üretimine başladı. Bahçelerinde çikolata meyvesi, mango, avokado, papaya gibi birçok tropikal meyve üreten çift, ana vatanı Sri Lanka ve Brezilya olan 'ketembilla' meyvesini üretmek için de 3 yıl önce fidan temin etti. Fidanı serada adaptasyon için hazırlayıp, ardından bahçeye diken çift, bu yıl ketembillanın ilk meyvelerini aldı.

İzzet Akyol, "Bu gördüğümüz bahçe tropikal meyve bahçesidir. Biz bunu 8-10 yıldır yapıyoruz. Eşimle birlikte deneme bahçesi olarak yaptık. 5 yıl önce de bu gördüğünüz meyvenin de bir karış olarak fidanı ulaştı bize ve 3 yıl sera ortamında sakladık, büyüttük. Adaptasyonunu sağlamasıyla bahçemize diktik. 2 yılda bahçemizde güzel bir meyve olarak gelişti. Baktık ki bizim iklimimize uygun, tropikal iklime uygun, bu yıl mükemmel bir meyve aldık. Adı ketembilladır. Bu Ağaç çalımsı boyutta olup ana vatanı Sri Lanka'dır. 'Seylan altın çileği' olarak da söylenmektedir. Güney Amerika'da Brezilya ve Surinam'da da görülmektedir. Artık bundan sonra bizim bahçemizden sonra da Türkiye'de görülecektir. Meyve çok ekşimsidir. Altın çilekten daha ekşidir. Ancak eriğin olmadığı zamanlarda onun yerine alternatif olabilecek bir ekşiliği vardır. Biz bundan sonra da denemelerimize ülkemize, ilçemize bir şeyler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu meyveden her bahçede birer ikişer tane deneme amaçlı, yeme amaçlı bulunabilir. Bulunmasında fayda vardır" dedi.

'2 AYDIR BU MEYVEYİ YİYORUZ'

Meyvenin marmelatlının çok güzel olduğunu aktaran İzzet Akyol, "Eğer meyvemiz fazla olsa suyu nar suyu gibi, limon suyu gibi sıkılınca mükemmel bir içimi oluyor. Özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı faydalı bir meyve. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için, ekşi olduğu için biz ailecek bu sene hiç grip olmadık diyebilirim. Biz çünkü 2 aydır bu meyveyi yiyoruz ve aşağı yukarı bu meyve ağacın üzerinde 1 ay daha duracaktır. Şu anda meyvemizin bir pazarı yok. Olmamasının sebebi, meyve yok. Mutlaka ileride bir pazarı olacak çünkü dediğimiz gibi ekşimsi, gribi önleyici ve bayanlarımızın aşerme döneminde arzu duyduğu erik yerine geçebilecek bir meyve olduğunu düşündüğüm için ekonomik bir değerinin de olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



