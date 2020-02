İYİ Partiden istifa eden milletvekili Çokal: "Partide hiyerarşik nezaket yok sayıldı"

İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Tuba Vural Çokal, "Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden oldu" dedi.

Antalya bağımsız milletvekili Tuba Vural Çokal, istifasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çokal açıklamasında, "Genel Başkanın ve yetkili kurulların haberionayı olmaksızın, tüzük dışı uygulamaları görev değişikliklerini dayatarak hiyerarşik nezaketi yok sayan, şeffaflık ilkesini ihlal eden bir siyasi partide, parti bilinci ve aidiyetinin bir anlamı olmadığı gibi, Türk Milliyetçiliği fikri de bu tarz antidemokratik uygulamalarla ihya olamaz. Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır" dedi.

Savunduğu yol arkadaşlarının kongre korkusu olmayan, İYİ Parti kuruluşunun en başından beri can hıraş ve cesurca çalışan arkadaşları olduğunu söyleyen Çokal, şöyle devam etti:

"Genel Başkanın ve yetkililerin haberi olmadığını beyan etmelerine rağmen, adını koyamadığı bir biçimde emek sahipleri, kongre hakları ellerinden alınmak için uydurulmuş yerel haberlerle önce disipline sevk edildi, sonra görevlerinden alındılar. Elbette her şeye rağmen mücadeleme devam edebilirdim, ancak parti içinde Türk Milliyetçilerinin ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur. Bu hayal kırıklığının bir neticesi olarak, zorlu bir süreçte bütün riskleri göze alarak dahil olduğum ve kurucu ilçe başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den, STK ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu Üyeliği gibi görevlerime rağmen istifamı verdim" ifadelerini kullandı.

Çokal, "Elbette konuşulacak çok şey olmasına rağmen, gerektiğinde vicdanımın sesini dinleyerek en acı kararları almam gerektiğini bana fedakârlıkla öğreten Genel Başkan Sayın Meral Akşener’e teşekkür eder, artık eski yol arkadaşlarım olan değerli İYİ Partililere başarılar dilerim. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın sorunlarını TBMM’de gerek verecek olduğum önergelerle gerek Meclis Genel Kurul konuşmalarımla dile getirmeye devam edeceğim" dedi.

