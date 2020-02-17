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Kepez’in kanser tarama hizmeti Kemer’de

İHA

Kepez Belediyesi'nin, Antalya'nın 19 ilçesine kanser tarama hizmeti götürmek için yola çıkan 'Gezici Kadın Sağlığı Merkezi'nin 3. durağı Kemer oldu. Kemer'deki kanser tarama etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla katılımcılarla beraber kanserin sembolü pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Kepez’in kanser tarama hizmeti Kemer’de

Kepez Belediyesi’nin, Antalya’nın 19 ilçesine kanser tarama hizmeti götürmek için yola çıkan ‘Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin 3. durağı Kemer oldu. Kemer’deki kanser tarama etkinliğine katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla katılımcılarla beraber kanserin sembolü pembe balonları gökyüzüne bıraktı.
Kepez Belediyesi’nin içerisinde tıbbi cihazlar ile sağlık görevlilerin olduğu Gezici Kadın Sağlığı Merkezi ile Antalya’nın 19 ilçesinde başlattığı kanser taramaları devam ediyor. İlçelerdeki kanser tarama hizmetine Aksu’dan start veren Kepez Belediyesi, Serik’in ardından taramaları Kemer ilçesinde sürdürüyor. Gezici Sağlık Tır’ının 3. durağı olan Kemer’deki kanser tarama hizmetine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de katıldı. Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ve AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta’nın da bulunduğu etkinliğe kadınlarda kanserin sembolü pembe balonlarla katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirilen Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, katılımcılara Gezici Sağlık Tır’ın da gerçekleştirilen kanser taramaları hakkında bilgi verdi. İl Müdürü Hülür, mobil sağlık merkezinde, kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri, erkeklere yönelikte bağırsak ve kolon kanseri taramalarının da yapıldığını bildirdi.

"Örnek uygulama"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de konuşmasına “Kemerin güzel insanları, böylesi güzel bir günde pembe balonlarla burayı güzelleştirdiniz. Ben de balonlar kadar pembe bir selamı sizlere vermek istiyorum” diyerek başladı. Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü ile el ele gönül gönle, Kepez’in tüm mahallelerdeki hanımefendilere örnek bir hizmet olarak sunulduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Çok beğenilen bu çalışma sosyal medyadan, değişik mecralardan bize diğer ilçelerde de hizmete sunulması konusunda farklı bir talep olarak iletildi. Biz de yine İl Sağlık Müdürlüğümüzle müşterek bir protokol yapmak suretiyle Antalya'nın bütün ilçelerindeki hanımefendileri bu gezici sağlık merkezi vesilesi ile ilgili sağlık hizmetlerini ayaklarına götürelim istedik. Bugün bu sebeple Kemer’deyiz. Kemer kaymakamımız, belediye başkanımız ve il sağlık müdürlüğümüz ile güçlerimizi birleştirdik” diye konuştu.

"El ele gönül gönüle"
Güç birliğinden çok güzel bir hizmetin ortaya çıktığını belirten Başkan Tütüncü, “Bugün mobil sağlık tırımız olmasaydı, bu aracın içerisinde yapılan hizmetleri almak için hanımefendiler, ya da bu taramadan faydalanmak isteyen kimseler Antalya'ya gitmek durumunda kalacaklardı. Dolayısıyla biz hizmeti el birliği ile gönül birliğiyle hemşehrilerimizin, hanımefendilerin ayağına getiriyoruz. Nice örnek çalışmalarda el ele, gönül gönüle olmak umuduyla” dedi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’da, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye Kemerlilerin ayağına getirdiği sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti. Başkan Tütüncü’nün, halkın ayağına götürdüğü hizmetlerin bir yenisini de Kemer’e getirdiğini belirten Topaloğlu, en güzel hizmetlerin el birliğiyle yapılan hizmetler olduğunu söyledi.

"Kıymetli bir proje"
Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç da, hizmetinden dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti. Projenin çok kıymetli bir proje olduğuna değinen Kaymakam Dayanç, “Projenin mobil olması, vatandaşlarımızın ayağına kadar geliyor olması, bu anlamda çok kıymetli. Güzel bir uygulama. Birlikteliği sergiliyor. Bir tarafta Kepez Belediyesi ve verilen sağlık hizmeti. Bir tarafta hizmetin Kemer sınırları içerisinde olması. Örnek bir uygulama. Başkanımıza ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her zaman zaten böyle örnek uygulamalara imza atıyor, herkes biliyor“ dedi.
Konuşmaların ardından katılımcılar kanserin sembolü olan pembe balonları gökyüzüne bıraktılar.

Gezici Kadın Sağlığı Merkezi
Mobil sağlık merkezinde, kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taraması yapılıyor. Gezici sağlık merkezinde 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 danışma görevlisi yer alıyor. Meme kanseri 40 ile 69 yaş, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor. Mobil sağlık merkezinde, meme kanseri taraması için mamografi çekimi, rahim ağzı kanseri taraması için smear ve HPV DNA testi, bağırsak kanseri taraması için gaitada gizli kan testi gerçekleştiriliyor.Tarama sonunda mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi’ne, rahim ağzı ile bağırsak kanseri tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuarı’na gönderiliyor. Tarama sonucunda risk grubuna girdiği tespit edilen hastalar, Sağlık Bakanlığının imkanlarıyla tedavi altına alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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