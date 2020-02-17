Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı

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“İdlib’e İyilik Olsun” kampanyası kapsamında kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan bir tır eşya yola çıktı.

Türkiye Diyanet Vakfı Kumluca Şubesi, Kumluca Hayrat Vakfı ve Kumluca Fırka – İ Naciye Derneği önderliğinde “İdlib’e İyilik Olsun” kampanyası adı altında kuru bakliyat, elbise ve battaniyeden oluşan bir tır eşya yola çıktı

Yardım Tır’ının yola çıkmasından önce Kumluca Müftüsü Hacı kahraman tarafınddan dua yapıldı. Kumluca’dan yola çıkan Tır’ın yarın İdlib’te olması bekleniyor.

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