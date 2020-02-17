Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 31 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Hakan Özmert’in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada Fredy’in sol çaprazdan altı pas içine yerden ortasında Jahovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10

59. dakikada Jahovic’in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş’ün sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Sina Gümüş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR hakeminin uyarısıyla geri verildi. 20

62. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutu ağlarla buluştu. 30

66. dakikada Hakan Özmert’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası dışından Aytaç Kara’nın serbest vuruşu kalecinin solundan kale üst direği çatalından ağlara gitti. 31



Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Kısal xx

Antalyaspor: Boffın xx, Bünyamin Balcı xx, Celustka xx, Chico xx, Kudriashov xxx, N’dinga xx, Ufuk Akyol x(Hakan Özmert dk. 46 xx), Amilton xx (Podolski dk. 72 x), Fredy xx, Sinan Gümüş xxx (Doğukan Sinik dk. 79 x), Jahovic xxx

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Charles, Gustavo Blanco, Mukaıru, Harun Alpsoy

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Kasımpaşa: Ramazan Köse x, Hadergjonaj x,Merıah x, Brecka x,Hadadi x, İlhan Depe x (Gohou dk. 58 x), Tırpan x (Doğucan Haspolat dk. 80 x), Tarkan Serbest x (Yusuf Erdoğan dk. 59 x), Aytaç Kara x, Ndongala xx, Thiam x

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk Çetin, Fernandes, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Jahovic (dk. 53), Sinan Gümüş (dk. 59 ve 62) (Antalyaspor), Aytaç Kara (dk. 74) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Thiam, Tırpan, Ndongala (Kasımpaşa), Jahovic, Sinan Gümüş, Celustka, Doğukan Sinik (Antalyaspor)

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