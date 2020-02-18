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Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk

DHA

ANTALYA'da coğrafi işaretli üretimi yapılan 'karyağdı armudu', bu yıl yüzde 20 verim artışıyla hasat edildi. Armut üreticisi Ogün Taş, "Üretimi artırmak adına 15-16 defa ilaçlıyoruz. Bu durum hem ağaca, hem de meyveye gem vuruyor. Armudun eski aroması, lezzeti kalmadı. Ağacın, armudun bir suçu yok. Bu duruma gelinmesi biz üreticiler ve tüccar yüzünden" dedi.
Korkuteli ilçesinde yetiştirilen ve halk arasında 'Ankara armudu' olarak tanınan Korkuteli'ye özgü 'Karyağdı armudu', 2018 yılında coğrafi işaret aldı. Korkuteli'nde üretilerek iç piyasada büyük oranda rağbet gören armut, hasat zamanı toplandıktan sonra soğuk hava depolarında saklanıyor. İşlendikten sonra iç pazara sunulan karyağdı armudu, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Trabzon'a gönderiliyor.
GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 20 VERİMLİ
Korkuteli'de hem karyağdı armudu hem de elma üretip soğuk hava depolarında işleyen Ogün Taş, amudun tanıtılması için çok çaba harcadıklarını söyledi. Armudun, dalındayken üzerine kar yağdığı ve sonra hasat edildiği için isminin bu şekilde kaldığını belirten Taş, ihracat yapamamalarının sebebinin tanıtım eksikliği olduğu söyledi. Armudun geçen yıla göre yüzde 20 daha verimli olduğunu kaydeden Taş, "Tanıtamadığımız için yalnızca iç piyasada sınırlı kaldı. Bu armudu başka yerde bulamazsınız. Aroması ve lezzeti yalnızca ilçemize özgü. Bu yıl yüzde 60 kapasite ile çalıştık. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var" dedi.
ÜRETİCİDEN ÖZELEŞTİRİ
Aynı zamanda karyağdı armudunun üretimini de yapan Ogün Taş, armut üretimiyle ilgili bir de özeleştiri yaptı. Armudun önceki yıllarda kendi halinde dalında çiçeklenip daha sonra çiçeklerin bir kısmını döktüğünü, kalanların meyveye döndüğünü ve bu şekilde armudun daha lezzetli ve kendine has bir aromaya kavuştuğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:
"Eskiden 3-4 defa ilaçlama yapıp meyve alınırdı. Şimdi ise üreticimiz çiçeklenmeye başlamasından itibaren dölleme ilaçları atarak neredeyse 15-16 defa ilaçlama yapıyor. Ne için, üretimi artırmak adına. Bu ilaçlar meyvenin aromasına, ağaca gem vuruyor. Bundan dolayı armudun aroması değişiyor. Tüketici eskiden aldığı lezzeti alamaz oldu. Ağacın, armudun bir suçu yok. Bu duruma gelinmesi biz üreticiler ve tüccar yüzünden."
Ogün Taş, hasadı hızlandırmak ve üretimi artırmak adına yapılan bu işlemin yanlış olduğunu belirterek, armudun kendi haline bırakılması halinde daha iyi olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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