Antalya Asayiş'in şekeri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Asayiş'in şekeri

DHA

ANTALYA'da annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sahip çıktı. Kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü'nün maskotu haline gelen kediye 'Şeker' adı verildi.

ANTALYA'da annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları sahip çıktı. Kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü'nün maskotu haline gelen kediye 'Şeker' adı verildi.
Antalya'da doğum yaptıktan sonra annesi tarafından terk edilen yavru kediye, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler sahip çıkıp, 'Şeker' adını verdi. Şeker'i süt ve mamayla besleyen polisler, hayata tutunmasını sağladı. Kısa sürede büyüyen Şeker, müdürlüğün maskotu haline geldi. Bazen koridorda bazı zamanlar ise büro amirlerinin makam koltuğunda şekerleme yapan Şeker'in masrafları için de fon oluşturuldu. Bakımı titizlikle yapılan Şeker, geçtiğimiz günlerde kısırlaştırıldı.
Şeker'i görev yapan arkadaşları gibi gördüklerini ve çok sevdiklerini söyleyen polis memuru Aygül Metin, "Burada önemli operasyonlara imza atıyoruz. Bunları yaparken etrafımızda olup biten güzelliklerden kendimizi mahrum etmiyoruz" dedi. Hayvanları sevmeyenlerin insanları sevmeyeceğini söyleyen Metin, kedinin herkes tarafından çok sevildiği için Asayiş'in şekeri halini aldığını söyledi.
Şeker'i çok sevdiğini, boş zamanlarında onunla vakit geçirdiğini söyleyen polis memuru Yaşar Demirel ise "Şeker, şubenin her yerinde istediği gibi gezer dolaşır. Kimse ona dokunmaz. Karnı acıktığında gider yer. Mama alınacağında herkes elini cebine atar. Kimse para vermekten kaçınmaz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
YEREL HABERLER Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
YEREL HABERLER Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek gelecek haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik ...
Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bugün kazanmak çok güzel" "Alt sıradaki takımların en üstünde ligi bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Antalya’da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü ...
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
Gıda dedektifleri denetimde
YEREL HABERLER Gıda dedektifleri denetimde
Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak
YEREL HABERLER Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak
Iraklı sınıf arkadaşının telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Iraklı sınıf arkadaşının telefonunu çaldığı ...
Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı
YEREL HABERLER Kumluca’dan İdlib’e yardım götüren tır yola çıktı
İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı
YEREL HABERLER İntihara kalkışan kadın pişman olup, 112'yi aradı
Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi yakalandı
YEREL HABERLER Arkadaşının cep telefonunu çalan lise öğrencisi ...
Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan Antalyalı gazeteci yaşam ...
İntihara kalkıştı pişman olup sağlık ekiplerini aradı Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor
YEREL HABERLER İntihara kalkıştı pişman olup sağlık ekiplerini ...
Kepez’in kanser tarama hizmeti Kemer’de
YEREL HABERLER Kepez’in kanser tarama hizmeti Kemer’de
Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Başarılı çiftçiler sertifikalarını aldı
Konyaaltı Belediyesi atık yağ getirini ödüllendiriyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi atık yağ getirini ödüllendiriyor
Tütüncü'den Kemer çıkarması
YEREL HABERLER Tütüncü'den Kemer çıkarması
Türkiye'nin ilk 'ketembilla' meyvesini yetiştirdiler
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk 'ketembilla' meyvesini yetiştirdiler
(Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor Alanya'da Şubat ayında deniz keyfi Alanya plajından kıskandıracak görüntüler
YEREL HABERLER (Özel) Antalya kış ortasında yazı yaşıyor Alanya'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X