Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 7 maç aradan sonra 3 puanla tanıştı.

Antalyaspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 31 mağlup etti. Kırmızıbeyazlı ekip bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı ve ligde 14. sıraya yükseldi. Antalyaspor, 7 hafta sonra bir iç saha maçından 3 puan kazanmış oldu. İkinci yarının ilk maçında Göztepe’ye sahasında 30 mağlup olan Antalyaspor, bir sonraki hafta deplasmanda Denizlispor’u 3 golle geçti. Kırmızıbeyazlılar, Süper Lig’in 20. haftasında evinde Konyaspor ile 00, 21. haftada da deplasmanda Kayserispor ile 22 berabere kaldı. Rakiplerinin kazanmasıyla düşme hattına gerileyen Antalyaspor, Kasımpaşa galibiyetiyle hem morallendi hem de düşme hattının iki basamak üzerine çıktı.

Güney ekibi ligin 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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