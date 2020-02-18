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Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"

İHA

Son dönemde popüler hale gelen sağlıklı beslenme trendlerinin sosyal medyanın da etkisiyle yaygınlaşması, konunun uzmanı olmayanların da sosyal medyada paylaşım yapmasının doğru bilgiye ulaşmayı zorlaştırdığı bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Seremet Kürklü, sağlıklı beslenmek için yapılan diyetlerin kontrolsüz uygulandığında sağlığa zararlı hale gelebileceğini dile getirdi.

Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"

Son dönemde popüler hale gelen sağlıklı beslenme trendlerinin sosyal medyanın da etkisiyle yaygınlaşması, konunun uzmanı olmayanların da sosyal medyada paylaşım yapmasının doğru bilgiye ulaşmayı zorlaştırdığı bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Seremet Kürklü, sağlıklı beslenmek için yapılan diyetlerin kontrolsüz uygulandığında sağlığa zararlı hale gelebileceğini dile getirdi.
Günümüzde sosyal medyanın sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi kaynağı olarak sıklıkla kullanıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Seremet Kürklü, "Bir bilimsel kanıta dayandırılmadan sosyal medyada zayıflamak ya da sağlıklı kalmak amacıyla pek çok öneri sunuluyor. Özellikle son dönemde vegan beslenme, glutensiz diyet, ketojenik diyetler, detoks diyetleri, aralıklı açlık gibi diyetler oldukça popüler hale geldi. Ancak kısa sürede ağırlık kaybedilmesinin amaçlandığı bu tarz diyet uygulamaları kişinin cinsiyet, yaş, fiziksel aktivite durumu ve beslenme özellikleri göz önünde bulundurulmadığında birtakım riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu durum bireylerde uzun dönemde makro ve mikro besin ögesi yetersizliklerine neden olabilmektedir. Bu sebeple bu tür diyetler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılsa da normal şartlarda çocuk ya da yetişkinlerin sağlıklı beslenme için uygulaması önerilmez" dedi.

"Akdeniz tipi beslenme"
2020 yılında hem çocuk hem de yetişkinler için en sağlıklı beslenme modelleri içerisinde Akdeniz diyeti ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan DASH diyetinin olduğu belirten Kürklü, "Akdeniz diyeti meyve, sebze, rafine edilmemiş doğal tahıllar, baklagiller, fındık, kümes hayvanları, yumurta (haftada 3 defa), balık, az yağlı süt ürünleri ve az miktarda kırmızı et tüketiminin önerildiği bir diyet tipidir. Akdeniz diyetindeki balık omega 3, sebze ve meyveler antioksidan vitaminler (A, E, C), zeytinyağı tekli doymamış yağ asitleri, kuru baklagil ve tam tahıllar yeterli çözünür/çözünmez posa alımını sağlar. Bu özellikleri nedeniyle obezite, kalp damar hastalıkları, kanser gibi birçok kronik hastalığın önlenmesinde Akdeniz tipi beslenme önerilmektedir" şeklinde konuştu.

"Uygun enerji ve besin ögesi
DASH diyetinin ise tam tahıl, sebze ve meyve tüketiminin arttırılması kaynaklı günlük potasyum, magnezyum, kalsiyum ve posadan zengin beslenmeyi sağlayan; toplam yağ, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan yiyecekleri ve tuz alımını sınırlandıran bir diyet modeli olduğunu ifade eden Kürklü, DASH diyetinin en çok hipertansiyona olan yararları bilinse de pek çok hastalıkla ilişkisi kanıtlanmış bir diyet olduğunu dile getirdi. Beslenmenin sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranış olduğunu ifade eden Kürklü, "Sağlık beslenmek ve vücut ağırlığının kaybı amacıyla uygulanacak bir diyet modeli, bireyin ekonomik olarak erişebileceği, kültürel olarak kabul edebileceği, düşük çevresel etkiye sahip ve Türkiye Beslenme Rehberi'ndeki cinsiyet, yaş ve fiziksel aktivite düzeylerine uygun enerji ve besin ögesi gereksinmelerini karşılayacak şekilde olmalıdır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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