Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri

Özel yetenekli çocuklardan kurulan Gümbüy Gümbüy Antalya Çocuk Tiyatrosunun özel gösterisi özellikle çocuklardan oluşan davetlilerce keyifle izlendi. Almira Su, ‘Delisin Ah Kalbim’ parçasıyla nostalji yaşattığı izleyicilere “Bu çocuklarda iş var” dedirtti.

Antalya’da Orhan Devcel ve Emine Dutseren Devecel tarafından yetenekli çocuklar arasından seçilen 20 çok özel çocuk ile kurulan Gümbüy Gümbüy Çocuk Tiyatrosu, Erken Ergen Show kapsamında özel bir gösteri sundu. Birbirinden yetenekli çocukların gösterisi çocukların çoğunluğunu oluşturduğu davetli grubu tarafından beğeni ile izlendi.

Oyunculuk, drama, dans ve şan gibi eğitimlerden geçen çocuklar gösterilerine başladı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki gösteride çocuklar adeta gülmeye doyamadı. Cici Kızlar Grubu üyesi Bilgen Bengü’ye benzerliği ile dikkat çeken Almira Su, başarıyla seslendirdiği ‘Delisin Ah Kalbim’ parçasıyla da gecede nostalji yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.