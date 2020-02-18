Ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda hastalık riski yüzde 60 ile başlıyor Kalp Damar Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Volkan Yurtman: “Her yıl 2 milyon yeni kişi risk altında”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda hastalık riski yüzde 60 ile başlıyor Kalp Damar Cerrahisi Uzm. ...

İHA

Genetik yapının ve beslenme alışkanlıklarının koroner arter hastalığı riskini arttırdığını belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Volkan Yurtman, "Ülkemizde, her yıl 2 milyon kişi bu havuza ekleniyor" dedi.

Ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda hastalık riski yüzde 60 ile başlıyor Kalp Damar Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Volkan Yurtman: “Her yıl 2 milyon yeni kişi risk altında”

Genetik yapının ve beslenme alışkanlıklarının koroner arter hastalığı riskini arttırdığını belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Volkan Yurtman, “Ülkemizde, her yıl 2 milyon kişi bu havuza ekleniyor” dedi.
Koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı), en sık karşılaşılan kalp hastalığıdır. Hastaların büyük çoğunluğunun genetik geçişli olduğunun ortaya konulduğunu belirten Side Anadolu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Op.Dr. Yurtman, ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda hastalık riskinin yüzde 60 ile başladığını söyledi. Dr. Yurtman, koroner arter hastalığında beslenmenin de önemli olduğunu belirterek, "Genetik yapımız koroner arter hastalığına uygun. Bizim popülasyonumuzda yıllık 2 milyonluk artış gösteren bir havuz var. Her sene 2 milyon kişi bu havuza ekleniyor. Direkt karşımıza rahatsızlık olarak gelmeyebiliyor ancak bu hastalığa yakalanıyor. Tabi bu oran yaşlandıkça da artıyor” dedi.

"Ailesel hikaye önemli"
Ailesinde kalp damar hastalığı olanların yüzde 60 risk altında olduğunu belirten Yurtman, “Kalp damar hastalığında birinci neden ailesel. Eğer ailenizde kalp damar hastalığı varsa sizde de kalp damar hastalığı olma ihtimali oldukça yükseliyor. Mesela babada kalp hastalığı varsa, erkek çocuklarında 40 yaşından sonra rastlanma olasılığı direk yüzde 60. İlave olarak tansiyon, kolesterol, göbek çevresi genişliği ve obezite varsa; bunların her biri artı yüzde 10. Sonuç olarak bu ilave riskler de varsa hastalığa yakalanmak için kuvvetli bir adaysınız. Eğer aile hikayesi yoksa tek başına bir hipertansiyon, kolestrol ve kilo da bir sebep olabilir ama yüzde 10 oranında. Önemli olan burada ailesel genetik geçiş” dedi.

Belirtiler
Dr. Yurtman, Koroner arter hastalığının belirtileri hakkında, “İki tip göğüs ağrısı vardır. Birincisi stabil göğüs ağrısıdır. Bu kişinin belli bir efor sarf ettiğinde örnek verecek olursak; spor yaparken, merdiven çıkarken göğüs bölgesinden başlayıp sırta, boyuna yayılan ağrıdır ve dinlenildiğinde geçer. İkinci tip ağrı ise stabil olmayan ağrıdır. Bunda ağrının en önemli karakteri efordan bağımsız olmasıdır. Hasta gece uykudan ağrıyla uyanır ya da duşa girip çıkınca yemekten sonra ağrı oluşur. Asıl korkmamız gereken durum budur. Birinci tip ağrıda doktora gelmek için genelde yeterli zaman vardır. Ancak efordan bağımsız oluşan ikinci tip ağrıda sabah krizden kalkamayabilirsiniz. Hele ki risk gurubu içerisindeyseniz; özellikle de 50 yaşın altındaysanız geçirilen krizler hayata kast eder. Bu yüzden şikayetler ortaya çıktığında ivedilikle doktora görünmek gerekir" mesajını verdi.

Yandaş etkileri
Koroner arter hastalığının yandaş etkilerinin de olduğunu belirten Yurtman, “Kişi, kalp krizi geçirirse bundan böbrek, karaciğer, akciğer ve beyin de etkilenebiliyor. Bunlar en kötü ve en olumsuz sonuçlar. Bununla birlikte yavaş yavaş bozulan kalplerde başka organlarda bozulmaya başlıyor. Böbrek tükenmeye başlıyor. Böbrek yetmezliği gelişebiliyor. Kısacası, kalp bozulduğunda bütün organların rezervi, beklenen yaşam süresi de etkileniyor. Kalp hayati bir organımız. Kalp sağlığını korumak direkt yaşam süresini ve kalitesini etkiliyor” dedi.

"Yaş oranı düştü"
Koroner arter hastalığına yakalanma yaşının düştüğüne dikkat çeken Side Anadolu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Volkan Yurtman, “20052006 yıllarında 32 yaşında bir hastam olmuştu. Literatürde ise sınır 22’li yaşlara kadar indi. Koroner arter hastalığına yakalanma yaşının bu denli düşmesinin en önemli sebebi bence beslenmenin doğaldan uzaklaşmasıdır. 2000 yılından sonra doğan çocuklar ağırlıklı olarak fast food ile beslenmektedir. Fast food dahilinde ne yediğimizi ve ne kadar sağlıklı olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden de bu oranlar 2000’li yıllardan sonra doğanlarda giderek artacaktır” sözleriyle koroner arter hastalığına yakalanma yaşının düştüğünü belirti.

"Diyabetli hastalar risk altında"
Şeker hastalığı olanları direkt kalp hastalığı varmış gibi kabul ettiklerini aktaran Yurtman, bunun iki nedeni olduğunu belirterek, "Kontrolsüz şeker damar yapısını hızlıca bozuyor. Genellikle şeker hastalığı belli bir yaşa kadar gizli seyrediyor. Bu yüzden şeker hastalığı tespit edilene kadar kişi kontrolsüz kan şekerine maruz kalmış oluyor. Dolayısıyla damar yapısı bozuluyor. Şekerde de daha çok kılcal damarlar bozulduğu için hastalıkta sessiz ilerliyor. Bu yüzden her diyabetli hastayı potansiyel kalp hastası olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tedavi yöntemi
Koroner arter hastalığında yürütülen tedavi süreci hakkında bilgi veren Yurtman, "Hastanın daha önceden bilinen bir rahatsızlığı yoksa hasta önce kardiyolojiye gelmeli. Kardiyolojiye geldiğinde standart testler var önce onları yapıyoruz. Hastanın hikayesini alıyoruz. Kalp hastalığından şüpheleniyorsak koşu bandı ile efor testine alıyoruz. Efor testinde pozitiflik bizim için önemli. Çünkü, pozitif ise hastada bir şey var olduğuna hükmederiz. Tetkikler sonucunda da gerekiyorsa anjiyo yapıyoruz. Tanıyı kesinleştirdikten sonra da tedavi seçeneğine geçiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Yapılması gerekenler
Bypass’tan sonra asıl büyük görevin hastaya düştüğünü belirten Yurtman, “Başarılı bir cerrahi operasyondan sonra hasta, hayat koşullarını yeniden düzenlemelidir. Sigara içmeye devam ederse, kilosunu ve şekerini kontrol etmezse yaptığımız cerrahi operasyonlar da kısa süreli olacaktır. İki üç sene sonra tekrar tıkanıp bize gelecektir. Bu yüzden ideal kilolarına dönmelerini, haftada üç gün düzenli yürüyüş yapmalarını, ameliyat sonrasında mutlaka kan sulandırıcı ve diyabeti varsa varsa şeker ilaçlarını, tansiyonu varsa tansiyon ilaçlarını düzenli ve aksatmadan kullanmalarını söylüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaloğlu: Antalya'yı güçlü bir spor destinasyonu haline getireceğiz
YEREL HABERLER Karaloğlu: Antalya'yı güçlü bir spor destinasyonu ...
Antalya’da soba zehirlenmesi: 3 yaralı Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da soba zehirlenmesi: 3 yaralı Sobadan sızan ...
Travesti cinayetinin sanığı hakkında müebbet hapis istemi Travestinin katil zanlısı hakkında mütalaa verildi: "Sanık olay günü sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürdü”
YEREL HABERLER Travesti cinayetinin sanığı hakkında müebbet hapis ...
Başkan Uysal, işadamlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, işadamlarıyla buluştu
Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce eğitimine destek
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce ...
Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi faydalandı
YEREL HABERLER Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi ...
Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri
YEREL HABERLER Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri
Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı ...
Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet ...
Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"
YEREL HABERLER Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"
Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı
YEREL HABERLER Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı
7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat’ta yakalandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat’ta ...
Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü
YEREL HABERLER Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü
Başkan Genç, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Genç, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği ...
Antalya Asayiş'in şekeri
YEREL HABERLER Antalya Asayiş'in şekeri
Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
YEREL HABERLER Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
YEREL HABERLER Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek gelecek haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik ...
Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bugün kazanmak çok güzel" "Alt sıradaki takımların en üstünde ligi bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X