Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi faydalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi faydalandı

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy ve Meltem Mahallelerinde bulunan halk çamaşırhaneleri 5 yılda tam 29 bin 95 kez döndü. 14 bin 407 kişinin yararlandığı halk çamaşırhanelerinin toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışma olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Halk çamaşırhaneleri, kullananları dinlediğimizde hayat kurtaran bir çalışma. İşte o yüzden çılgın değil sahici, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz" diye konuştu.

Muratpaşa halk çamaşırhanelerinden 15 bin kişi faydalandı

Muratpaşa Belediyesi’nin Zeytinköy ve Meltem Mahallelerinde bulunan halk çamaşırhaneleri 5 yılda tam 29 bin 95 kez döndü. 14 bin 407 kişinin yararlandığı halk çamaşırhanelerinin toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışma olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Halk çamaşırhaneleri, kullananları dinlediğimizde hayat kurtaran bir çalışma. İşte o yüzden çılgın değil sahici, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın sosyoekonomik imkanları en kısıtlı mahallelerinden Zeytinköy’de bulunan çamaşırhanesi Zeytinköy Destek Eğitim Kurs binasının içinde yer alıyor. Çalışanları da mahalleden olan çamaşırhane, Kızıltoprak, Kızılarık, Gebizli ve Doğuyaka gibi çevre mahallelere de hizmet veriyor. Ev tipi çamaşır makinelerinin bulunduğu halk çamaşırhanesini 5 yıl içinde 8 bin 328 kişi kullanırken, burada tam 18 bin 730 makine çamaşır yıkandı. Muratpaşa Belediyesi’nin bir diğer halk çamaşırhanesi ise çok sayıda üniversitesi öğrencisinin oturduğu ve aynı zamanda Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de yer aldığı Meltem’de yer alıyor. 9 çamaşır makinesi ve 2 de kurutma makinesi yer aldığı çamaşırhanede ütü imkanını da bulunuyor. Aynı zamanda küçük bir kitaplığın da bulunduğu çamaşırhaneyi, üniversite öğrencileri, hasta yakınları ve refakatçıları kullanıyor. Meltem çamaşırhanesini ise 5 yılda 6 bin 79 kişi kullanırken makineler tam 10 bin 365 yıkama yaptı.

"Hayat kurtaran"
Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi Halk Çamaşırhanelerinin 2015’te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerelleştirilmesinde örnek projeler arasında yer aldığını söyledi. Çalışmanın Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği’nin bu alandaki ‘iyi örnekler’i derlediği kitap içinde yer aldığını belirten Başkan Uysal, “Halk çamaşırhaneleri toplumsal ihtiyaçlar üzerinden şekillenen bir çalışmadır” dedi.
Çalışmanın 17 maddede toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlıklı bireyler, temiz ve sıhhi koşullar başlığıyla doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Uysal, “Bir yanıyla basit ama hayat kurtaran, diğer yanıyla toplumsal eşitsizlerle mücadele eden toplumdan bir çalışma. İşte o yüzden bizim çılgın değil sahici, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projelere ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaloğlu: Antalya'yı güçlü bir spor destinasyonu haline getireceğiz
YEREL HABERLER Karaloğlu: Antalya'yı güçlü bir spor destinasyonu ...
Antalya’da soba zehirlenmesi: 3 yaralı Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen aile, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Antalya’da soba zehirlenmesi: 3 yaralı Sobadan sızan ...
Travesti cinayetinin sanığı hakkında müebbet hapis istemi Travestinin katil zanlısı hakkında mütalaa verildi: "Sanık olay günü sebepsiz yere maktulü bıçaklayarak öldürdü”
YEREL HABERLER Travesti cinayetinin sanığı hakkında müebbet hapis ...
Başkan Uysal, işadamlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Uysal, işadamlarıyla buluştu
Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce eğitimine destek
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce ...
Ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda hastalık riski yüzde 60 ile başlıyor Kalp Damar Cerrahisi Uzm.Op.Dr. Volkan Yurtman: “Her yıl 2 milyon yeni kişi risk altında”
YEREL HABERLER Ailesinde koroner arter rahatsızlığı olanlarda ...
Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri
YEREL HABERLER Özel yetenekli çocuklardan nostaljik gösteri
Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER Müşteri kasasından 6 bin euro çalan otel çalışanı ...
Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Trans birey cinayeti sanığına ağırlaştırılmış müebbet ...
Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"
YEREL HABERLER Dr. Kürklü: "Diyet yaparken sağlığınızdan olmayın"
Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı
YEREL HABERLER Otel çalışanı, müşterinin 6 bin eurosunu çaldı
7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat’ta yakalandı
YEREL HABERLER 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Manavgat’ta ...
Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü
YEREL HABERLER Antalyaspor 7 maç sonra evinde güldü
Başkan Genç, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Genç, Trabzon Kültürünü Yaşatma Derneği ...
Antalya Asayiş'in şekeri
YEREL HABERLER Antalya Asayiş'in şekeri
Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
YEREL HABERLER Kadına şiddete karşı ücretsiz aikido dersi veriyor
Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
YEREL HABERLER Üreticiden itiraf: Karyağdı armudunun tadını bozduk
Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
YEREL HABERLER Kapalı tüplerini açtırıp, 6'ncı kez anne oldu
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Önümüzdeki 4 karşılaşma bizim adımıza kaderimizi belirleyecek gelecek haftadan itibaren bir çıkış yapmamız gerekiyor"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Üzücü bir akşam oldu" Kasımpaşa Teknik ...
Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Bugün kazanmak çok güzel" "Alt sıradaki takımların en üstünde ligi bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Tuna: "Kazanmak çok güzel" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: 3-1
Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X