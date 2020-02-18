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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce eğitimine destek

İHA

Aksu Emniyet Müdürü Uğur Gülcü, Özel Anadolu Hastaneleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kendisi de iyi derecede İngilizce bilen Gülcü, öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olabilmek amacıyla okulu ziyaret ederek öğrencilerle İngilizce sohbet etti ve önerilerde bulundu. Gülcü, "Cesur olun çalışın başarın" diyerek öğrencileri motive etti.

Emniyet Müdürü Gülcü’den öğrencilerin İngilizce eğitimine destek

Aksu Emniyet Müdürü Uğur Gülcü, Özel Anadolu Hastaneleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kendisi de iyi derecede İngilizce bilen Gülcü, öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olabilmek amacıyla okulu ziyaret ederek öğrencilerle İngilizce sohbet etti ve önerilerde bulundu. Gülcü, “Cesur olun çalışın başarın” diyerek öğrencileri motive etti.
Gülcü, “Yabancı dilin son derece önemli bir ders ve yabancı dil, öğrenebilmek için bir kere cesaretinizin tam olması gerekiyor. Hata yaparım, birisi bana güler, küçümser diye düşünmeyin. Rahat olun. Hata yapabilirsiniz. Çünkü bu sizin ana diliniz değil. Sizin ikinci belki bazılarınız için üçüncü yabancı diliniz olacak. Doğduğunuz andan itibaren bu dili konuşmanızı beklemiyoruz. Cesaretinizi kaybetmeyen hiçbir zaman. Bulduğunuz yabancılarla konuşun. Gazetede gördüğüm haberiniz üzerine tanışmaya geldim. Orada siz yabancılarla diyalog halinde girip yabancı dilinizi geliştirmek istiyordunuz. Ben çok mutlu oldum nasıl yardımcı olabilirim bu gençlere diye düşünürken sizi ziyaret etmek ve misafir etmek istedim” dedi.

"Alt yazılı filmler izleyin"
Öğrencilere yabancı dilde yazılmış kitap ve alt yazılı film izlemelerini tavsiye eden ve Birleşmiş Milletler de görevli olduğu süreçteki tecrübelerini aktaran Gülcü, “Anlayamadığınız yerleri sözlükte açıp oradan bakın. Televizyonu açın altyazılı filmler izleyin. Kitap okuyun. Size uygun seviyede hocanızın önereceği yabancı dille yazılmış kitaplar okuyun. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizin sözcükten açıp bakın kenarına kurşun kalemle yazın. Bu kelime bu anlama geliyormuş. İkinci kez okuduğunuz zaman o kelimenin ne anlama geldiğini beyniniz otomatikman üretecektir. Ben bir yıl boyunca Birleşmiş Milletler de polis olarak yurt dışında görev yaptım. Sadece Amerikalılarla değil, Afrikalılarla, İtalyanlarla, Almanlarla, Ruslarla, Bulgarlarla her milletten insanlarla konuştum, yabancı dildeki seviyesi çok farklı oluyor. Almanların, İtalyanların, Rusların, Amerikalıların çok farklı. En zorlandığımız belki Amerikalların İngilizcesiydi. Bir de İrlanda'nın İngilizcesi. Orada gördüm ki Biz Türkler çok iyi İngilizce öğrenebiliriz. Çok iyi yabancı dil öğrenebiliriz. Fakat cesaretimiz eksik, o da sizde olacak” şeklinde konuştu.

"Konuşurken utanmayın"
Bir yabancı dil bilenin aranılan personel olacağını ifade eden Gülcü, “Mezun olunca çok rahatlıkla bir yabancı hastanın bir yabancı turistin ne talep ettiğini bilmeniz lazım. Utanmak yok. Yabancı dil konuşurken utanmayacaksınız. Çünkü bu sizin ikinci diliniz olacak. Evet ‘Türk Polisi İngilizce biliyor’ diye şaşıranda var. Evet, Türk polisi İngilizce biliyor. Türk doktoru İngilizce biliyor. Türk hemşiresi İngilizce biliyor. Türk öğretmen İngilizce biliyor. Yabancı dil biliyor. Mutlaka bir yabancı dil bilmemiz lazım. Aksi takdirde başarılı olamayız. Başarılı olmak için sadece mesleki kariyer yapmanız yeterli değil. Bir Avukatsınız, hukuk öğrendiniz ama yabancı dil bilmiyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri takip edemiyorsunuz, yarım kalır. İyi hemşire oldunuz, her şeyi tamamıyla sistematik olarak yapıyorsunuz ama hastanız yabancı konuşamıyorsunuz. Derdini anlayamıyorsunuz, yarım kalır. Ama siz çok iyi yabancı dil biliyorsanız, Park bahçe görevlisi, taksici olabilirsiniz. Bir dil biliyorsunuz işte o zaman aranılan personel olursunuz. Sizi görmekten tanışmaktan çok memnun oldum. Çalışkan dürüst bir nesle ihtiyacımız var o nesil sizsiniz arkadaşlar. O nedenle lütfen çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın. Bu sizin hayatınızdaki en büyük azminiz olsun” dedi.
Okul Müdürü Mevlüt Çırpan, desteklerinden dolayı Emniyet Müdürü Uğur Gülcü’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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