Kepez ücretsiz deneme sınavlarıyla geleceğe hazırlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) girecek lise son sınıf ve mezunları için kurs imkanı sağlayan Kepez Belediyesi, düzenlediği ücretsiz deneme sınavlarıyla da gençleri geleceğe hazırlıyor

Gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren Kepez Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) girecek lise son sınıf ve mezunları için her eğitim ve öğretim yılında ücretsiz kurslar açıyor. YKS kurslarıyla adaylara üniversite kapılarını aralayan Kepez Belediyesi, hedeflerine bir adım daha yaklaşmak isteyen gençleri ücretsiz deneme sınavları ile buluşturuyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları öğrencilerin adaptasyonunu sağlayabilmek için Hızır Reis Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştiriliyor. Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz günler de YKS’ye girecek lise son sınıf ve mezunları için düzenlediği TYT deneme sınavına 427 ve AYT deneme sınavına da 318 aday katılım gösterdi.



Üniversite kapılarını aralıyor

20192020 Eğitim ve Öğretim döneminde öğrencileri 5 kez deneme sınavı ile buluşturan Kepez Belediyesi, YKS’ye kadar adayları 7 deneme sınavıyla daha buluşturacak. Temel Yeterlilik Testlerinde(TYT); Türkçe 40, Matematik 40, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilimler alanında 25 soru, Alan Yeterlilik Sınavı’nda(AYT) ise; Türk Dili ve Edebiyatı 40, Matematik 40, Sosyal Bilimler 46, Fen Bilimleri alanında ise 40 soru soruluyor. Öğrencilere TYT oturumlarında 125 soruya 135 dakika, AYT oturumunda ise 160 soruya 180 dakika süre veriliyor. Deneme sınavlarına katılacak adayların en geç sınav tarihlerinden 1 hafta önce Teomanpaşa Kurs Merkezi’nin (0 242) 339 73 12 nolu telefon hattını arayarak giriş kaydını yaptırmaları gerekiyor. Kepez Belediyesi’nin 23 Şubat, 1429 Mart, 1126 Nisan ve 1631 Mayıs tarihlerinde yapılacak deneme sınavları yine Antalya merkez ve ilçelerdeki tüm adaylara açık olacak.

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