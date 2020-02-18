Antalya'da GAMER eğitimi başladı

Antalya İl Genelinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Eğitimi başladı.

Valilik onayı ile planlanan eğitim il merkezi ve 19 ilçenin tümünde uygulanmak üzere İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Eğitime Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik birimlerinin yanı sıra Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ilgili birimleri de katılıyor.

4 yıldır yürürlükte olan GAMER sistemi güvenlik kaynaklı acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlamak için kuruldu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde faaliyet gösteriyor.

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