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Antalya'da 230 bin 80 soruşturmanın 111 bin 162’si tamamlanarak karara bağlandı FETÖ'den 5 bin 937 ...

İHA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019 kapsamında 7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma, 6 bin 409 başvuruda arabuluculuk sağlandığı açıklandı. Ayrıca FETÖ soruşturmaları kapsamında 5 bin 937 şüpheli hakkında kamu davası açıldığı, yargılanması devam eden 60 tutuklu sanığın olduğu bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019 yılına ilişkin faaliyetleri olarak, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığınca toplam 101 bin 882 soruşturma evrakı kaydedildi. Önceki yıllardan devreden 128 bin 198 soruşturma evrakı ile toplamda 230 bin 80’e ulaşan soruşturmaların 111 bin 162’si tamamlanarak karara bağlandı, 118 bin 918’si 2020 yılına devretti.

7 bin 459 soruşturmada uzlaştırma
Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna 2019 yılında gelen toplam 18 bin 145 soruşturma evrakından 7 bin 495’i olumlu sonuçlanmış olup uzlaşma nedeniyle dosyalar kapandı. 8 bin 262’si olumsuz sonuçlanarak kamu davası açıldı, halen 2 bin 388 soruşturma evrakının işlemleri devam ediyor. Bu şekilde değişik suçlardan dosya bazında toplam 21 bin 420 şüpheli ve 19 bin 784 mağdur hakkında uzlaşma işlemleri uygulandı.

6 bin 409 başvuruda arabuluculuk
Arabuluculuk Bürosuna 2019 yılında toplam 12 bin 750 başvuru yapılmış olup, yapılan başvurulardan 6 bin 409 adedinde anlaşmaya varılarak dava açılmadan sonuçlandırıldı. Yapılan başvuruların 5 bin 39 adedinde ise anlaşmaya varılamadığı tespit edildi. Bu şekilde hukuk davalarıyla ilgili olarak da 6 bin 409 dosyada taraflar arasında arabuluculuk aracılığıyla anlaşma sağlanması nedeniyle dava açılmasına gerek kalmadı.

FETÖ'den 5 bin 937 şüpheliye dava açıldı
Darbe girişiminden 31 Aralık 2019 tarihine kadar Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 5 bin 937 şüpheli hakkında kamu davası açılmakla, yargılaması devam eden halen 60 tutuklu sanık bulunuyor. Yine aynı dönemde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında kamu davası açılan sanıklar yönünden Ağır Ceza Mahkemelerinde; haklarında karar verilen 4 bin 349 sanıktan 2 bin 222’si hakkında mahkumiyet, bin 372’si hakkında beraat, 755’i hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yetkisizlik, birleştirme gibi kararlar verildi. Bin 588 sanık hakkında ise kovuşturma işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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