Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl 2023 şubat tarihleri arasında 2.1 kategorisinde gerçekleşecek Tour Of Antalya’ya 23 ülkeden 174 bisikletçinin katılacağını belirterek, “Tour Of Antalya, kentimizi önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli bisiklet destinasyonlarından birisine dönüştürecek” dedi.

23 ülkeden 174 bisikletçi Tour of Antalya’da 2023 şubat tarihlerinde pedal çevirecek. Bu yıl 2.1 kategorisinde gerçekleşecek olan yarışa ilk kez bir World Tour takımı ve beş ProKıta takımı katılacak.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA Hotels ana sponsorluğunda üçüncü kez düzenlenecek olan Tour of Antalya powered by AKRA’da geri sayım başladı. 2023 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan organizasyonun bu yılki teması ise “Antalya’nın Doğal Güzellikleri” olacak.

Yarışın tanıtımı amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bazı bisikletçilerle bir araya geldi. Kentin simgelerinden Yivli Minare önünde bisikletçilerle fotoğraf çekinen Karaloğlu, ardından gazetecilere yarışlarla ilgili açıklamalarda bulundu.



“Kentin övünmesi gereken bir başarıdır”

Antalya’nın turizmde 2019 yılını rekorlar kırarak tamamladığını hatırlatan Vali Münir Karaloğlu, 2020 yılında da kentin geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış yaşadığını kaydetti. Turizm konusunda pozitif bir durumun devam ettiğini aktaran Karaloğlu, önemli etkinliklerin pozitif gelişime katkı sunacağına işaret etti. 3 yıl önce başlayan Tour Of Antalya’nın kısa sürede kategori yükseltmesinin kent için büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, “Geçen sene dünya bisiklet birliği tarafından 2.2 koşulurken, bu sene bir kategori yükselerek 2.1 kategorisinde bir yarışa dönüştürüldü. Bu, bir yarışın üçüncü sezonunda bu başarıyı göstermesi, kentin övünmesi gereken bir başarıdır” dedi.



Yarışların rotası

20 Şubat Perşembe günü başlayıp 23 Şubat Pazar günü sona erecek yarışmalarda bu yıl 23 ülkeden 80 takımın müracaatta bulunduğunu belirten Karaloğlu, gerçekleşen elemelerin ardından yine 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun yarışlarda ter dökeceğini söyledi. Karaloğlu, turnuvanın rotası hakkında, “İlk turumuz Kaleiçi’nde limandan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak, ardından ilk turun ödüllerini vermiş olacağız. İkinci gün Kemer’den başlayıp, yine Cumhuriyet Meydanı’nda biten bir turumuz var. Üçüncü gün de çok önemli bir tur var. Bir antik şehirden, antik tiyatrodan Aspendos’tan başlayacak ve Büyük İskender’in zapt edemediği, Termessos antik şehirde bitecek. Son gün yarışlarımız ise yine Antalya'nın ve Türkiye’nin çok önemli antik şehirlerinden birisi olan Side'den başlayıp, Akra Barut Oteli yanındaki İnönü parkında sonuçlanacak, ödül töreni de orada olacak” bilgisini paylaştı.



“'Kadın şiddetine son' mesajı verilecek”

Pazar günü amatörlerin yer alacağı önemli bir yarışın da olacağını belirten Karaloğlu, “Sabah 8'de startını vereceğimiz çok önemli bir yarış var. 60 ve 90 kilometrelik parkurları var. Yine pazar günü bir sosyal sorumluluk etkinliğimiz var. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye’de kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet meselesini çok konuşur olduk, yüreğimiz çok yandı. Devletimiz, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok büyük bir hassasiyeti var. Bu yarış dolayısıyla 3,5 kilometrelik, herkesin çoluk çocuk katılabileceği, Teracity önünden başlayıp, İnönü parkında bitecek olan bir farkındalık sürüşümüz var. Bu yılki farkındalık sürüşümüzün mottosu 'kadın varsa hayat var', bu mottoyla herkes tişörtünü giyerek bir farkındalık sürüşü yapacağız. Antalya’dan bütün dünyaya Türkiye’ye kadın varsa hayat var, aman ha kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine son, sıfır tolerans’ diyeceğiz" açıklamasını yaptı.



Bisikletçiler için 120 günlük kamp vizesi talebi

Vali Karaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bisiklet turizmini stratejik alanlar arasına aldığını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“3 yıllık bu çalışmalar neticesinde gördük ki, Antalya’dan çok sayıda bisiklet takımı kamp yapıyor. Bu yıl 80'in üzerinde Antalya’da kamp yapan bisiklet takımlarının da katıldığı farklı yarışlar olacak. Bu da şunu gösteriyor; Tour of Antalya doğru yolda. Bu yarışmaları kentin sahiplenmesi gerekiyor. Antalya’yı önümüzdeki dönemde dünyanın en önemli bisiklet destinasyonlarından birisine dönüştürecek. Spor turizmi çok önemli. Bisiklet turizminin diğerlerinden farkı şu; en uzun kamp dönemi olan spor branşı bisiklet. Antalya’ya gelen takımlar 90 güne yakın burada kalıyor. Hatta organizasyon yapan bir arkadaş bize ‘valim bu süre bize yetmiyor, Dışişleri Bakanlığı’mızla konuşarak bisiklet kampı için gelenlere 120 günlük vize verebilir miyiz’ dedi. Bu da ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”



“Antalya’yı güçlü bir spor destinasyon haline getirmiş olacağız”

Vali Karaloğlu, spor turizmi açısından Antalya’nın iklimi dolayısıyla çok avantajlı bir şehir olduğuna işaret ederek, "Eskiden spor turizmi denince futbol, golf akla geliyordu ama artık Antalya, 54 olimpik sporunun her biri için kamp yapabilecek altyapısına sahip. Her türlü spor takımı da kamp için geliyor, önümüzdeki dönemde spor turizminden daha çok pay alabileceğimizi göreceğiz. Önemli bir fuar yapıyoruz, sağlık, spor, macera turizmi ile ilgili. Bunlar birleştiğinde Antalya’yı güçlü bir spor destinasyonu haline getirmiş olacağız” ifadelerinin kullandı.

Son olarak tüm sporseverleri yarışlara davet eden Vali Karalooğlu, “Dünyadaki bisiklet yarışlarında Fransa turuna 500 bin kişi dünyadan izlemeye geliyor, İtalya’da 350 bin kişi geliyor. Temennimiz odur ki, Antalya’ya da bir milyon insan gelsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.