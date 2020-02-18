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Başkan Tütüncü, “İlçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir”

İHA

AK Parti Kemer İlçe Teşkilatını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Partimiz için ilçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir. Her zaman en çok kıymet verilmesi gereken ilçe teşkilatlarıdır" dedi.

Başkan Tütüncü, “İlçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir”

AK Parti Kemer İlçe Teşkilatını ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Partimiz için ilçe teşkilatlarımız çok kıymetlidir. Her zaman en çok kıymet verilmesi gereken ilçe teşkilatlarıdır” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin sağlık taramalarına katılmak için gittiği Kemer’de, AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret etti. Başkan Tütüncü’yü ve beraberindeki heyeti AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta karşıladı. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduklarını dile getiren AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta, Antalya’daki kanser tarama hizmetini Kemerlilerin ayağına taşıyan Başkan Tütüncü’ye teşekkür etti. Kemer’de 2 yıl önce devraldıkları hizmet bayrağını daha iyi yerlere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Minta, önemli projelere imza attıklarını ve Kemer’e daha güzel eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

"Kemer’de örnek çalışma"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de kendilerini ağırlayan AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta’ya teşekkür etti. Kepez Belediyesi’nin sağlık alanında önemli bir çalışması olan ‘Gezici Kadın Sağlığı Merkezi’nin Kemer’de 3 gün sürecek kanser taraması için ilçede bulunduklarını belirterek, el ele verilerek, müşterek ve örnek bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. Bu örnek uygulamanın Antalyalı hanımlar tarafından çok beğenildiğini ve ilçelerden gelen talepler üzerine 19 ilçe için yola çıkıldığına değinen Tütüncü, “Biz sağlık hizmetini hanımların ayağına götürüyoruz. Ve bugün Gezici Kadın Sağlığı Merkezimiz Kemer’de kanser taramalarına başladı. İlçelerde gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretlerin yanında, mutlaka ilçe teşkilatlarımızla da beraber oluyoruz” diye konuştu.

İlçe teşkilatlarının önemine değindi
Konuşması sırasında ilçe teşkilatlarının da önemine vurgu yapan Tütüncü, AK Parti’nin kuruluş çalışmalarında görev aldığını, Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı yaptığını ve partinin çeşitli kademelerinde emek verdiğini hatırlatarak, işte bunun için ilçe teşkilatlarının ne kadar önemli olduğunu bildiğini söyledi. Her zaman en çok kıymet verilmesi gereken ilçe teşkilatları olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Bunun için ilçe teşkilatlarımızla olan ilişkilerimiz çok güçlüdür ve teşkilatlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Güçlü bir teşkilat yapısına ulaşırsanız siyaseti yönlendirebilirsiniz. Kemer’in de çok güçlü bir teşkilat yapısı olduğunu biliyorum ve sizlere çok güveniyorum" dedi.

"Başarıdan, başarıya hep beraber koşacağız"
“Biz taban siyaseti ile iktidara geldik” diyerek sözlerine devam eden Tütüncü, “1994 yılında İstanbul Belediye seçimlerinde gözden kaçırılmaması gereken en önemli nokta, o dönemde Cumhurbaşkanımızı belediye seçimlerine taşıyan şey halkın bütün kesimleriyle kucaklaşması olmuştur. İlçelerimizde yapmamız gereken taban siyasetini güçlendirebilmektir. 2023 seçimleri ve arkasından 2024 seçimlerinde partimizi başarıdan başarıya hep birlikte taşıyacağız. Kemer ilçe teşkilatımız kuruluşundan bu yana önemli başarılara imza attı. Görev değişimi içerisinde bayrağı taşıyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu arkadaşlarımıza bir gönül borcumuz olduğuna inanıyorum. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum. Bayrağı taşımak sırası sizler de. Hepimiz inşallah birlik ve beraberlik ruhuyla bayrağı hem Antalya'da, hem de Kemer'de çok daha ilerilere taşıyacağız. Birlik olursak, beraber olursak, başarı bizlerle beraber olacaktır" ifadelerinde bulundu.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kemer İlçe Teşkilatını ziyaretinin ardından, ilçe esnafıyla kucaklaştı, evlere konuk oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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