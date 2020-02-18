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Kreş çocuklarının yüzü güldü

İHA

Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ta eğitimöğretim faaliyeti gösteren kreşlerdeki çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla tiyatro ve palyaço gösterisi şeklinde oyun organize etti.

Kreş çocuklarının yüzü güldü

Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ta eğitimöğretim faaliyeti gösteren kreşlerdeki çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi amacıyla tiyatro ve palyaço gösterisi şeklinde oyun organize etti.
Bilimevi Kreşi’nden 34, Gödek Anaokulun’ndan,12, Harikalar Diyarı’ndan 27, Kids Aloud’dan 50, Mini Kolej’den 17, Tüter Kreşi’nden 40, Yavrucan Kreşi’den 30, Yumurcak Kreşi’nden 33 ve Manavgat Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Side ve Çolaklı Gündüz Bakımevi öğrencilerinden oluşan toplam 495 çocuk, kendileri için düzenlenen gösteriyi Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le izleyerek gönüllerince vakit geçirdi. Manavgat Belediyesi’nin uzman eğitim kadrosu tarafından düzenlenen ve 2 gün sürecek olan gösterilerde ilk gün için kreşlere gösteriler yapılırken, ikinci günde ise anaokulu ve ilkokullara gösteri yapılacak. Tiyatro oyununu ve palyaço gösterisini çocuklar ve ailelerle izleyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, çocuklarla bir araya gelerek mutlu anlar yaşamanın kendisi içinde oldukça özel ve önemli olduğunu ifade ederek, “ Manavgat Belediye’mizin uzman eğitmen kadrolarının çocuklarımız için hazırladığı gösteride onlarla beraber gülebilmek benim için çok büyük bir mutluluk. Bizler çocuklarımızın yüzü gülsün onlar iyi eğitim alabilsin diye elimizden gelen her türlü çalışmayı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Manavgat Belediyesi’nin hizmetleri, çocuklarımızın yüzündeki tebessümde var olmaya devam edecektir” dedi.

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