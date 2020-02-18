Süs havuzunun fıskiyelerini çalan hırsız cezaevine girdi

Antalya'da süs havuzundan 20 adet fıskiye çalan şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde bulunan belediyeye ait süs havuzundan tanesi 150 TL olan, 20 adet nozul (fıskiye) çalınması suretiyle meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak, güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen T.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli T.K., Manavgat Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L tipi cezaevine teslim edildi.

Diğer yandan, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.G., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Ayrıca, hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Y., 4 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.A. ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.T. de Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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