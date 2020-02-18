Gençlerin erken yaşta spora yönlendirilmesi için protokol imzalandı

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile örgün ve yaygın eğitim kapsamında spor eğitim ve öğretim faaliyetlerinde İlçe Milli Eğitim ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani, sportif ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil alanlarda yeteneklerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Sporun tabana yayılmasının bir aşama olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "2023 eğitim vizyonumuz kapsamında Spor, Sanat ve Kültürle Tam Öğrenme Projesi ile yapmış olduğumuz etkinliklerde başarılı sonuçlar elde ettik. Öğrencilerimizi sporun her alanında iddialı olmasını temel bir hedef ve öncelik sayıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da, "Beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan alanlar için nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, gençlik ve spor alanında faaliyetlerin güçlendirilmesi için her türlü işbirliği içerisindeyiz. Çocuklarımızı spora yönlendirerek ilçemiz adına büyük başarılara imza atmak istiyoruz ve tüm Beden öğretmenlerimize ve okul Müdürlerimize destekleri icin teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile Kumluca Spor Salonu, Yüzme Havuzu, Spor Sahaları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı tüm tesislerin ve diğer mekanların sportif ve kültürel değerlerimizin kazandırılmasına yönelik faaliyetlerinde ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okullara gerekli desteği verilecek. Okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.