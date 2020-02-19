Filenin 'çiçek' sultanları

ANTALYA'da çiçek serasında, ev işlerinde, kardeşlerinin bakımında yardımcı olması için ailelerinin voleybol oynamalarına izin vermediği 15 yaşındaki Zilan Çerik ile aynı yaştaki Saadet Yağuzdoğan, ailelerini ikna ettikten sonra başladıkları spor hayatında Berlin Döner Antalyaspor formasıyla profesyonel sporcu olma gururunu yaşadı. İki arkadaşın hayali milli takımda oynamak.

Antalya'da oturan Zilan Çerik ile Saadet Yağuzdoğan, 6 yıl önce eğitim gördükleri AhmetLeman Baydar İlk ve Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybolla tanıştı. Beden eğitim dersi ve okul saatleri dışında antrenmana katılan Zilan ile Saadet'in aileleri, voleybol oynamalarına izin vermedi. Aileler, çalıştıkları çiçek serasında ve ev işlerinde kızlarının kendilerine yardım etmesini istedi. Beden eğitimi öğretmenin de çabasıyla ailelerini 6 aylık çaba sonrası ikna eden iki arkadaş, okul takımında forma giymeye başladı. Okulun voleybol takımıyla 2 kez birincilik kazanan iki arkadaş, Antalyaspor alt yapısında 3 yıl forma giydi.

HAYALLERE İLK ADIM

Başarılarıyla dikkati çeken Zilan ile Saadet, bu yıl profesyonel sporcu olma gururunu yaşadı. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Berlin Döner Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçlarına 9 Şubat Pazar günü PTT karşılaşmasında çıkan iki arkadaş, profesyonel spor kariyerine ilk adımı attı. Ev ve bahçe işlerinde, kardeşlerine bakımda, serada çiçek toplamada ailelerine yardım ederken sporla tanışan Zilan ile Saadet, filedeki başarılarıyla hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

SERADA ÇİÇEK TOPLUYORDU

Ailesinin voleybola ilk başladığına kendisine karşı çıktığını ve başarılı olacağına inanmadığını anlatan Zilan Çerik, "Ailem serada çalışıyor, çiçek toplayarak geçimini sağlıyor. Onlara yardım etmemi istiyorlardı. Benden voleybolcu olmayacağını düşünüyorlardı. Onları ikna ettim. Voleybola başladık ve okul takımında şampiyonluklar yaşadım. Antalyaspor'un alt yapısına seçildim. 3 senedir Antalyaspor'un alt yapısında oynuyordum ve bu sene ilk defa profesyonel oldum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, hedefim milli takımda forma giymek" dedi.

EV İŞLERİNE YARDIM EDİYORDU

Takım arkadaşları arasında Zilan ile kendisinin 'Çiçek Sultan' olarak tanındığına değinen Saadet Yağuzdoğan ise şöyle konuştu:

"Babam inşaat işçisi, annem ev hanımı ve 7 kardeşiz. 2 küçük kardeşim, annemin de bazı rahatsızlıkları var. Kardeşlerime bakıp, anneme ev işlerinde yardım edip, derslerimi yapmak zorundayım. Spor da yapmak istiyordum. Ailem, hepsini bir arada götüremeyeceğimi düşünerek spor yapmamı istemedi. Derslerimden geri kalacağımı düşündü ve voleybola göndermedi. Onları ikna ettim. Okul takımında oynadım sonra da Antalyaspor alt yapısına seçildim. Bu sene profesyonel sporcu oldum. Başarılı olacağıma inandım ve başardım. Hedefim ve hayalim milli takımda oynamak. Antalyaspor'da başarılı voleybolcu olmak istiyorum."

BAŞARILARIYLA ÖRNEK OLMA DİLEĞİ

Antalyaspor Voleybol Şube Sorumlusu Alp Özel, 3 yıl önce tesadüfen tanıştıkları beden eğitimi öğretmeni Sinem Levent ile sohbetleri sonrası öğrencilerin başarı için azminden haberdar olduklarını anlattı. Minik takımdaki şampiyon sporculara destek vermek ve Antalyaspor alt yapısında voleybolda başarılarına katkı sağlamak amacıyla pilot takım uygulaması yaptıklarına değinen Özel, şöyle konuştu:

"Okul şehir merkezinin uzak noktasında yer alıyordu. Okul, çevresi çiçek serasıyla, ailelerin bahçede ve serada yaşadığı bir mahallede bulunuyor. Okulun şampiyon olan minik sporcularla voleybol takımı vardı. Okulun voleybol takımını pilot takım olarak düşündük. Şampiyonluk kazanan sporcuları servislerle tesise götürüp, antrenman imkanı ve antrenör desteği verdik. Spor malzemesi yardımı yaptık. Çocuklarımızın aileleri, voleybol oynamasına izin vermiyordu. Sinem öğretmen ile aileleri ikna ettik. Bu çocuklarımız büyüdü ve başarıları arttı. Bizi sevindiren, Antalya'da voleybol oynayan çocuklarımızı umutlandıran bir işe imza attık. Bu okulda yetişen iki kızımızı Antalyaspor'un A takımına dahil ettik. Maçlarda süre aldı ve bu bizi gururlandırdı. Şimdi A takımla antrenmanlar yapıyor ve kendilerini geliştirerek başarılı olacaklarına inanıyorum. Antalya'da voleybolun gelişmesi, voleybol seven kızlarımızın hayaline ulaşmasına Zilan ile Saadet'in örnek olmasını hedefliyoruz."



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