Antalyaspor iyilik için koşacak

Bu yıl Antalya’da 15’inci kez gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu çerçevesinde oluşturulan ‘Yardımseverlik Koşusu’na Antalyaspor da katılıyor. Futbolun dışında 11 branşta daha Türk sporuna hizmet ederken sosyal sorumluluk projelerinde de ön planda olan Antalyaspor, bu kez çabasını Türk Eğitim Vakfı (TEV) Antalya Şubesi için ortaya koyacak.

1 Mart Pazar günü Antalya’da gerçekleştirilecek olan Runatolia Maratonu’nda Yardımseverlik Koşusu’na katılacak olan Antalyaspor, ‘İyilik Peşinde Koş’ sloganı çerçevesinde oluşturulan ‘Antalyaspor Koşu Takımı’ ile eğitime de katkı koyacak. Türk Eğitim Vakfı Antalya Şubesi’nin ‘Eğitimli Kızlar Umutlu Yarınlar’ projesine destek olacak Antalyaspor koşu takımına yöneticiler, teknik ekip, futbolcular, kulüp personeli ve taraftarlar da dahil olabilecek.

1 Mart’ta Cam Piramit önünde başlayacak olan yarışa Antalyaspor formaları ile katılım sağlanacak, koşu takımında yer alanlar, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları ile TEV’in projesine maddi katkı için çağrıda bulunacak. Antalyaspor koşu takımına katılmak isteyenler ‘https://ipk.adimadim.org’ internet sitesine kayıt olup takıma katılabilecekler. Antalyaspor koşucuları aracılığı ile yapılacak bağışlar Antalyaspor adına kız öğrencilerin eğitimi için TEV’e bağışlanacak. Katılım ve destek için yapılması gerekenler ise kulübün resmi web sitesi ‘antalyaspor.com.tr’ ve sosyal medya hesaplarında detaylarıyla anlatıldı.

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