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Kepezde 3 bin öğrenciye robotik kodlama eğitimi

İHA

Kepez Belediyesinin, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla açtığı 'Robotik Kodlama Atölyesi'nde, bugüne kadar 3 bin 150 öğrenci faydalandı. Çocuklar, merkezde robot, web sayfası yapmayı ve bilgisayar yazılımını öğreniyor.

Kepezde 3 bin öğrenciye robotik kodlama eğitimi

Kepez Belediyesinin, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla açtığı ‘Robotik Kodlama Atölyesi’nde, bugüne kadar 3 bin 150 öğrenci faydalandı. Çocuklar, merkezde robot, web sayfası yapmayı ve bilgisayar yazılımını öğreniyor.

İlçesindeki 31 okula bilişim sınıfı kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, robotlara ve bilgisayar yazılımına ilgi duyan çocuklar için de ‘Robotik Kodlama Atölyesi’ni açtı.
Esentepe Mahallesi’ndeki Amir Ateş Semt Konağı’nda 8 Haziran 2018’de hizmete açılan robotik kodlama atölyesi, bugüne kadar 7 yaş üzeri yüzlerce çocuğu bilişim teknolojisi eğitimiyle buluşturdu.

Kepez Belediyesi Robotik Kodlama Atölyesi, bugüne kadar 3 bin 150 ilkokul ve ortaokul öğrencisine bilişim eğitimi verdi. Haftanın 6 günü, 9 saat ders verilen atölyeden, bir okul 2 ders saati yararlanabiliyor. Eğitimlerin ücretsiz verildiği merkezde, profesyonel kodlama eğitimi alan öğretmenler eşliğinde öğrenciler, robot, web sayfası yapmayı ve bilgisayar yazılımını öğreniyor. Atölye de eğitim alan çocuklar, lego eğitim setleri, ardunio eğitim setleri ve çeşitli yazılım tabanlarıyla bilgisayar yazılım pratiklerini geliştiriyorlar.

“Kepezli çocukları güçlü şekilde geleceğe hazırlıyoruz”
Çocukların gelişimine ve eğitimine önem verdiklerini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Bilişim teknolojileri çağında Kepezli çocuklarımız bilimle, teknolojiyle yetişsin diye robotik kodlama eğitim atölyesini açtık. Bu merkezle bilime, yazılıma ilgi duyan öğrencilerimiz pratik yaparak, robot, web sayfası yapmayı ve yazılımı öğreniyor. Kodlama atölyemizle teknoloji üreten bir neslin yetişmesini arzu ediyoruz. Robotik kodlama atölyemizden yetişen çocuklarımız, gelecekte ülkenin teknolojik alandaki gelişmesine katkı sunacaklarıdır. Çok sevdiğimiz çocuklarımızın eğitim ortamlarını iyileştirmeye, onları güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.”

Dokuma’ya, Akdeniz’in ilk bilim merkezi
Açtıkları bilişim sınıflarından ve robotik kodlama merkezinden geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi arzu ettiklerini belirten Tütüncü, eski Dokuma Fabrikası’nda da TÜBİTAK işbirliğiyle Akdeniz bölgesinin ilk bilim merkezini kurduklarını söyledi. Fabrika binasındaki 12 bin metrekarelik alanın bilim merkezine dönüştürülmesi çalışmasının tamamlandığı bilgisini paylaşan Tütüncü, devam eden bilimsel sergilerin tasarımı ve üretimi çalışmalarının bitmesinin ardından bilim merkezini hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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