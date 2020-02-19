(Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Pedalların Efendileri yarın Antalya'da yarışacak

Anne ve iki çocuğu saniyelerle kurtuldu

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Uluslararası bisiklet yarışı Tour of Antalya, 20-23 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Doğal Güzellikleri temasıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek Tour of Antalya'da 23 ülkeden 29 takım ve 174 bisikletçi mücadele edecek.

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