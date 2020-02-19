Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi yaralandı

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ANTALYA'nın Akseki ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptığı kazada, sürücü Hasan Aslan ile yanındaki eşi Fadime Aslan yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında KonyaAntalya karayolunun Akseki ilçesine bağlı Yarpuz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya aile ziyaretine giden Hasan Aslan (65) yönetimindeki 51 KM 798 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yön tabelasına çarptı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Hasan Aslan ile eşi Fadime Aslan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Fadime Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



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