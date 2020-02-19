Karaloğlu: “Patara Yılını artı değere dönüştürmemiz lazım” “Roma Feneri’mizin bütün projeleri bitti geçen cuma günü Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan geçti. İnşallah biz Antalya Valiliği olarak hemen ihale edeceğiz” “2020 yılı toplam turist sayısıyla ilgili tahminimi de turizmcilerle yapılacak istişareler neticesinde önümüzdeki günlerde açıklayacağım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karaloğlu: “Patara Yılını artı değere dönüştürmemiz lazım” “Roma Feneri’mizin bütün projeleri bitti ...

İHA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) şubat ayı değerlendirme toplantısına katılan Vali Münir Karaloğlu, Patara Yılını kent turizmi ve markası için artı bir değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Karaloğlu: “Patara Yılını artı değere dönüştürmemiz lazım” “Roma Feneri’mizin bütün projeleri bitti geçen cuma günü Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan geçti. İnşallah biz Antalya Valiliği olarak hemen ihale edeceğiz” “2020 yılı toplam turist sayısıyla ilgili tahminimi de turizmcilerle yapılacak istişareler neticesinde önümüzdeki günlerde açıklayacağım”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) şubat ayı değerlendirme toplantısına katılan Vali Münir Karaloğlu, Patara Yılını kent turizmi ve markası için artı bir değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) 2020 Şubat ayı toplantısı, Konyaaltı ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, protokol üyeleri ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı turizm hedefleri konuşuldu.
Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle ilgili turizmcilere mini bir konferans verdi. Karaloğlu, Likya Birliği'nin başkentliğinden Osmanlı'da kurulan ilk telsiz telgraf istasyonuna kadar Patara'yı anlattı. Karaloğlu, “Patara dünyanın Noel Baba olarak bildiği, mezarının Demre'de Aziz Nikolaos Kilisesi'nde olduğuna inandığımız Noel Baba'nın da doğum yeri, yaşadığı yer. Yani ‘Noel Baba’ dediğiniz insan Pataralıdır” dedi.

“Otel fiyatlarını düşürmeyin”
Otelcilere geçen yıl 'Ne olur kendinizi biraz pahalıya satın, nazlanın, fiyatlarınızı herhangi bir panikle düşürmeyin' şeklindeki uyarılarını anlatan Karaloğlu, “Uyanlar oldu, iyi para kazandı. En küçük dedikoduda fiyatını aşağı çekenler çok ciddi gelir kaybetti. Şimdi yine aynı dedikodular başladı. Korona virüsü, RusyaTürkiye ilişkileri, hiçbir şeye inanmayın. Türkiye iyi yolda, işlerimiz daha iyi olacak. Lütfen fiyatlarımızı dedikodulara inanarak aşağı çekmeyin. Gelecek sezon yine, 'Sayın valim panikle fiyatları düşürdük gelirden olduk' lafını duymak istemiyorum” diye konuştu.

“Uluslararası fuarlarda tek çatı altında tanıtım yapalım”
Tek çatı altında Antalya olarak tanıtımın uluslararası fuarlarda da başarılması gerektiğini dile getiren Vali Karaloğlu, “Benim iddiam Berlin, Moskova, Londra fuarlarında Antalya standı, Türkiye standından büyük olabilir. Çünkü Türkiye'ye gelen 8 milyon Rus turistin 5.5 milyonu, 5 milyon Alman turistin 2.6 milyonu Antalya'ya geliyor. Berlin'de iki senedir otelcileri bir bölgeye toplamaya çalışıyoruz ama tam başarabilmiş değiliz” diye konuştu.

“2020 turizmi iyi başladı”
2020'de de turizme iyi başlanıldığını belirten Karaloğlu, ocak ve şubat ayları verilerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk büyüme olduğunu söyledi. Ocak ve şubatta gelen turist sayısının düşük olduğunu da belirten Karaloğlu, “Ama gidişatı ve psikolojiyi göstermesi açısından çok önemlidir bu yüzde 30. Tabi daha sonraki aylarda bu oran aşağılara düşse de mutlaka iki haneli büyümelerin geleceğini şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Vali Karaloğlu, 2020 yılı toplam turist sayısıyla ilgili tahminini de turizmcilerle yapılacak istişareler neticesinde önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirdi.

2020 Patara Yılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, 'Niye Patara Yılı oldu sorusuna' ilişkin turizmcilere kısa bir tanıtım yaptı. Patara'nın bunu hak ettiğine işaret eden Karaloğlu, Patara'nın Anadolu'daki en önemli medeniyetlerden Likya Birliği'nin M.Ö. 168'den M.S. 67'ye kadar başkenti, kültür şehri ve liman şehri olduğunu ifade etti.

Roma Feneri ayağa kaldırılıyor
Patara Yılı’nı kent turizmi ve markası için artı bir değere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, “Patara’nın çok özel bir deniz feneri var yıllarca bölgede ki denizcilere ışık olmuş. Roma dönemine ait bir deniz feneri. Zamanla yıkılmış ama bütün taşları bulundu. Roma Feneri’mizin bütün projeleri bitti geçen cuma günü Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan geçti. İnşallah biz Antalya Valiliği olarak hemen ihale edeceğiz. Biz geçen sene Patara’da Telsiz Telgraf İstasyonu’nun 113. yıl etkinliğini yapmıştık. İnşallah onların projelerini tamamlamaya çalışıyoruz. Oradaki o telsiz binasını, lojmanları ayağa kaldıracağız. Beş tane kule var bir tanesini sembolik olarak yapıp orada Türkiye’nin en önemli Telsiz Telgraf Müzesi’ni açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Fetih kutlamaları 1 Mart'ta başlıyor"
Antalya’nın Fetih kutlamalarının 1 Mart’ta başlanacağını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bir şehrin tarihi şehrin hafızasıdır. Şehrinizin hafızasını unutursanız kendinizi inkâr etmiş olursunuz. Üç yıldır Antalya’nın Fethini kutluyoruz. İlgili sempozyumlar yapıyoruz. Patara’da ki telsiz telgraf istasyonunu ben ilk Antalya kongresinde bir asistan arkadaşın sunumuyla öğrendim. Tesadüfen bende izledim sunumu. Bugünlere geldik müze yapım aşamasına. Antalya’nın 15 Mart tarihleri arasında fetih etkinlikleri düzenlenecek bu etkinliklere destek olalım. Yine 1 Mart’ta bu sene 15’incisi yapılan Runatolia Maratonu var. Runatolia Maratonu, Antalya’nın gelecekte çok büyüyecek önemli markalarından bir tanesidir. Türkiye’nin dört bir tarafından 10 bin kişi gelip yarışıyor. Hepinizi pistlere bekliyoruz” dedi.

“Antalya’da bir Davos doğuyor”
Mart ayında çok önemli 2 tane uluslararası toplantının olduğunu söyleyen Karaloğlu, “79 Mart’ta Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Toplantısı var Belek bölgemizde. Akdeniz ülkelerinin parlamento başkanları ve milletvekilleri Antalya’da olacak. Yine 2729 Martta ilk defa Türkiye’de bakanlığımızın öncülüğünde Diplomasi Forumu düzenleniyor. Bunun anlamı, çok sayıda devlet başkanı cumhurbaşkanımız da büyük bir ihtimalle burada olacak çok sayıda devlet başkanı, çok sayıda dışişleri bakanı, dünya politikasına yön veren insanlar Antalya’da olacaklar. Antalya’da 3 gün dünya sorunları konuşulacak. Bu sene ki teması Dijital Diplomasi olacak. Ama bu diplomasi forumu her yıl devam edecek. Antalya’da bir Davos doğuyor. Onun için bununla bütün arkadaşlarımız ilgilensin” şeklinde konuştu.
Toplantının sonunda AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından, Vali Münir Karaloğlu'na, 40 yıl önce Himmet Öcal'ın çektiği Patara'daki bir fotoğraf hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı 15 günlük yaşam savaşını kaybeden ‘Ares’ takma adlı sosyal medya fenomeni Ares Özdemir’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’da defnedilmek üzere morgdan alındı Şeyhmus Özdemir’in babası Yaşar Özdemir: “Ares ölmedi, kalbimizde yaşıyor”
YEREL HABERLER Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi ...
ALKÜ Sivil Havacılıkta mezun olmadan iş imkanı
YEREL HABERLER ALKÜ Sivil Havacılıkta mezun olmadan iş imkanı
Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobil yön tabelasına çarptı, sürücü ve eşi ...
Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' feryadı Otomobilin ağaca çarpması sonucu bir üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anneden oğluna, 'sen beni üzmezdin' ...
Muratpaşa’da Komşu Meclisi Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması başlayacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Komşu Meclisi Türkiye’nin ilk dijital ...
Kaş Bezirgan’a kanalizasyon
YEREL HABERLER Kaş Bezirgan’a kanalizasyon
Asfalt yama ve bakım ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Asfalt yama ve bakım ekibi kuruldu
Döşemealtı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Döşemealtı, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği ...
CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER CIP Travel Antalyaspor sprcuları öğrencilerle bir ...
Umulmadık anda ortaya çıkıyor, gören telefona sarılıyor Antalyalıların 'Örümceksın’ı 7’den 70’e ilgi odağı Örümcek adam ve Michael Jackson kıyafetiyle sokaklarda dans şovu yapan 27 yaşındaki genç, kentin sevgilisi haline geldi Çocukların koşarak boynuna sarıldığı, yetişkinlerinse cep telefonuna sarılarak fotoğrafını çektiği 'Örümceksın' lakaplı genç adam, amacının insanları güldürmek olduğunu söyledi Örümceksın, depremzede çocukları güldürmek için Elazığ’a da gidecek Burak Soylu: "Amacım insanları güldürmek"
YEREL HABERLER Umulmadık anda ortaya çıkıyor, gören telefona ...
Jahovic, maskeyle gollerine devam etti
YEREL HABERLER Jahovic, maskeyle gollerine devam etti
Çinli turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Çinli turistlerin deniz keyfi
Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek
YEREL HABERLER Alessandra Ambrosio, 'Göbeklitepe'de yürüyecek
(Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Pedalların Efendileri yarın Antalya'da yarışacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR (ÖZEL) Pedalların Efendileri yarın ...
Türkan Şoray’da gençlik senfoni orkestrası
YEREL HABERLER Türkan Şoray’da gençlik senfoni orkestrası
Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü, 'kendimi savundum' dedi
YEREL HABERLER Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü, ...
Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi Dayak yiyerek yoğun bakıma kaldırılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti Ares takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir 15 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi Dayak ...
(Görüntülü) Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal medya fenomeni 'Ares' yaşamını ...
(Görüntülü) Kanala devrilip, suya gömülen araçtan kendileri çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kanala devrilip, suya gömülen araçtan ...
Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu
YEREL HABERLER Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu
Kepezde 3 bin öğrenciye robotik kodlama eğitimi
YEREL HABERLER Kepezde 3 bin öğrenciye robotik kodlama eğitimi
Eşini 25 yerinden bıçaklayıp 'Kendimi savundum' dedi
YEREL HABERLER Eşini 25 yerinden bıçaklayıp 'Kendimi savundum' dedi
Antalyaspor iyilik için koşacak
YEREL HABERLER Antalyaspor iyilik için koşacak
Şafak Mahallesine portakal bahçesi
YEREL HABERLER Şafak Mahallesine portakal bahçesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X