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Asfalt yama ve bakım ekibi kuruldu

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları sonrasında ihtiyaç duyulan asfaltlama işlemlerini hızlandırmak için "Asfalt Yama Tamir Bakım Ekibi" oluşturdu. Yeni ekiple, Antalya genelinde asfalt onarım ve yama hizmetleri daha etkin şekilde sürdürülecek.

Asfalt yama ve bakım ekibi kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları sonrasında ihtiyaç duyulan asfaltlama işlemlerini hızlandırmak için “Asfalt Yama Tamir Bakım Ekibi” oluşturdu. Yeni ekiple, Antalya genelinde asfalt onarım ve yama hizmetleri daha etkin şekilde sürdürülecek.
ASAT’ın gerçekleştirdiği alt yapı imalatı ve onarım çalışmaları sırasında kazılan yollar yine kurum tarafından asfaltlanarak eski haline getiriliyor. İl merkezi ve ilçelerde aynı anda pek çok noktada yeni imalatlar yapan ASAT ekipleri, 7/24 sürdürülen onarımlardan sonra ortaya çıkan yama ihtiyacını da gideriyor.
ASAT, yürütülen altyapı kazıları sonrasında asfaltlama çalışmalarını daha hızlı ve verimli yürütebilmek amacıyla 2019 yılı sonunda yeni bir ihale süreci başlattı. Yapılan ihale merkez ve ilçelerdeki tüm imalat ve onarım çalışmalarının ardından yapılacak olan yama asfalt işini içeriyor.
İhale kapsamında Antalya merkez ilçelerinde 5 adet “Asfalt Yama Tamir Bakım Ekibi” görevlendirildi. Ayrıca doğu ilçelerde 2, batı ilçelerde 1 ekip sürekli olarak asfalt onarım ve yama hizmetlerini yürütecek. Bu sayede daha hızlı ve etkili bir çalışma temposu hedeflenirken vatandaşların çalışma yapılan bölgelerde mağduriyet yaşamasının önüne geçileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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