Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı 15 günlük yaşam savaşını kaybeden ‘Ares’ takma adlı sosyal medya fenomeni Ares Özdemir’in cenazesi, memleketi Diyarbakır’da defnedilmek üzere morgdan alındı Şeyhmus Özdemir’in babası Yaşar Özdemir: “Ares ölmedi, kalbimizde yaşıyor”

Antalya’da ‘reklam filmi çekeceğiz’ bahanesiyle iki kişi tarafından ormanlık alana götürülerek öldüresiye dövüldükten sonra 15 günlük yaşam savaşını kaybeden 'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir’in cenazesi ailesi tarafından morgdan alındı.

Olay, 4 Şubat Salı günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir sosyal medyada çektiği videolarda ‘Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir (20), Diyarbakır'daki annesini arayarak ‘Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Özdemir, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi. Genç fenomen, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. İhbarın ardından araştırma başlatan polis, sosyal medya fenomenini darp ettiği iddia edilen V.E. ve K.E.'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Şeyhmus Özdemir’den bugün sabaha karşı ise kötü haber geldi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Hastanedeki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan gencin cenazesi, öğle saatlerinde babası Yaşar Özdemir ve akrabaları tarafından alındı.

Son derece üzgün görünen baba Yaşar Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ares Özdemir’in arkadaşlarına ve bütün sevenlerine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ares Özdemir ölmedi, kalbimizde yaşıyor” dedi.

Şeyhmus Özdemir’in cenazesi yarın memleketi Diyarbakır’da Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek.

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