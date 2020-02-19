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Antalya Ulaşım Çalıştayı yapıldı Muhittin Böcek, “Antalya için ulaşımı çok önemsiyoruz”

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' düzenledi. Her yıl nüfusunun neredeyse 10 katı kadar turiste ev sahipliği yapan Antalya için ulaşım konusunu çok önemsediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bu çalıştay, ulaşım ana planı başta olmak üzere yapacağımız çalışmalara önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Antalya Ulaşım Çalıştayı yapıldı Muhittin Böcek, “Antalya için ulaşımı çok önemsiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için ‘Antalya Ulaşım Çalıştayı' düzenledi. Her yıl nüfusunun neredeyse 10 katı kadar turiste ev sahipliği yapan Antalya için ulaşım konusunu çok önemsediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu çalıştay, ulaşım ana planı başta olmak üzere yapacağımız çalışmalara önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçeyi kapsayan Ulaşım Ana Planı'nın 19 ilçenin tamamını kapsayacak şekilde revize edilmesi, kent içi trafiğin rahatlaması ve toplu ulaşım gibi konularda ilgili odalar ve STK'larla birlikte 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra belediye bürokratları ile üniversitelerden akademisyenler, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, esnaf odaları ve meslek odalarının temsilcileri ile Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 2 oturum halinde geçekleşen çalıştayda “Kentsel Ulaşımın Planlaması”, “Akıllı Kentler ve Ulaşım”, “Antalya Ulaşımının ve Planlamasının Mevcut Durumu” gibi başlıklar ele alındı. Çalıştayın ikinci oturumunda ise Antalya’nın ulaşım problemleri ve çözüm önerileri başlıklı arama toplantısı gerçekleştirildi.

"25 milyon insana hizmet vermeye çalışıyoruz"
Antalya’da ulaşımın A’dan Z’ye masaya yatırıldığı geniş katılımlı Antalya Ulaşım Çalıştayı’nın açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, “Antalya’da yerli ve yabancı turistlerle birlikte yaklaşık 25 milyon insana hizmet vermeye çalışıyoruz. Ortak akılla yönetmeye çalıştığımız kentimizde paydaşlarla birlikte çözüm üretmeye çabaladığımız konular arasında ulaşım son derece önemli bir yere sahip. Ulaşım Master Planı daha önce 7 ilçemizde vardı. Şimdi 19 ilçemizi kapsayacak şekilde yapılmasıyla ilgili toplantılarımız hızla devam etmekte. Bugün düzenlediğimiz ulaşım çalıştayı ile de üniversitelerimizin çok kıymetli hocalarının deneyim ve görüşlerini öğreneceğiz. Kentler insanlar içindir ama ulaşım yaşam için çok önemlidir. Bu anlamda çalıştayımızın sonuçlarının ulaşıma ve tüm Antalyamıza hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayın birinci oturumunun moderatörlüğünü yapan Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Trafik Modelleme Uzmanı Prof. Dr. Soner Haldenbilen ise “Biz birlikte yaparız” mottosuyla hareket eden Başkan Böcek’e teşekkür etti. Her yıl nüfusunun çok daha fazlasını turist olarak misafir eden Antalya’nın çok özellikli bir kent olduğunu ifade eden Haldenbilen, “O yüzden sorunların biraz daha farklı şekilde ele alınması lazım. Bu yaklaşımdan dolayı başkanımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Bu katılımcılık süreçleri ile eminim geriye kalan zamanda Antalya için çok faydalı çalışmalar gerçekleştirecek” diye konuştu.

Çalıştayın birinci oturumunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Babalık, “Kentsel Ulaşım Planlaması: Çağdaş Yaklaşımlar, Evrensel Planlama İlkeleri, Dünya ve Türkiye Örnekleri” başlıklı bir sunum yaptı. Ulaşım planlamasında çağdaş yaklaşımları, evrensel planlama ilkelerini dünya ve Türkiye’den örneklerle anlatan Babalık, ulaşıma sadece yatırım yapmanın değil, ulaşımı yönetmenin de çok önemli olduğunu vurguladı.

“Kent İçi Ulaşıma Farklı Yaklaşan, Fark Oluşturan Belediye Başkanları” konulu sunumuyla dünyadan ve Türkiye’den örnekler veren Dr. İsmail Hakkı Acar, toplu ulaşımı teşvik etmenin önemine değindi. Acar, toplu ulaşım deyince sadece raylı sistemin düşünülmemesi gerektiğini ifade ederek, lastik tekerlekli ulaşım araçların da doğru yerlerde kullanılması halinde toplu ulaşımın önemli bir parçası olduğunu söyledi. Hareketlilik ve trafiğin iki farklı başlık olduğunu vurgulayan Acar, “Ulaşımın doğru çözülmesi halinde trafik sorunu da ortadan kalkacaktır. Bunu yapmış şehirler ve başkanlar var. Buna inanmış başkanlara ihtiyacımız var. Kent içi yolları genişletmek ve katlı kavşaklar inşa etmek trafik sorununa çözüm getirmez” diye konuştu.

"Düşüş eğilimine geçirmemek gerek"
‘Akıllı Kentler ve Ulaşım’ başlıklı bir sunum yapan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan ise gelişmiş bir ülkenin fakir insanların araba kullandığı değil, zengin insanların toplu taşıma kullandığı yerler olduğunu dile getirdi. Antalya’nın toplu taşıma ve servis kullanımı açısından iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Ceylan, “Antalya’da yaya oranı yüzde 30. Eğer Antalya’da toplu ulaşım kullanımı iyi yönetilebilirse rakamlar iyi. Bunu iyi korumak ve düşüş eğilimine geçirmemek gerek” ifadelerini kullandı.

"Çalıştay yol gösterici olacak"
Çalıştayın bundan sonra Antalya’da yapılacak çalışmalara ışık tutması temennisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Filiz ise Antalya’da toplu ulaşım kullanımını rakamlarla açıkladı. Antalya’da tramvay ve otobüsle günde 410 bin yolcu taşındığını anlatan Filiz, bu rakamı yükseltmek için çalıştaydan çıkacak görüş ve önerilerin yol gösterici olacağını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Nurettin Tonguç ise Antalya Ulaşımının ve planlamasının mevcut durumunu anlattı. Antalya’nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlanmakta olan ulaşım ana planı hakkında bilgi veren Tonguç, 2020 itibariyle Antalya Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmalarının başladığını söyledi. Tonguç, planda yer alan kavşak ve katlı kavşak gibi düzenlemelerinin tartışmaya açılacağını söyledi. Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen ikinci oturumunda ise ‘Antalya İli Ulaşım Problemleri ve Çözüm Önerileri’ konulu arama toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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