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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kemerspor 2003- Karşıyaka: 1-2

DHA

STAT: Kemer İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xxx)
KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) Hüseyin (xx)(Dk. 73 Emirhan), Onur (xxx), Erdin (xx), Asım (xx), Mehmet (xxx), Tolgahan (xx), İbrahim (xx)(Dk. 61 Sercan xx), Hasan (xx)(Dk. 46 Bahtiyar xx), Berkay (xx), Safa (xx)
KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) Mustafa Aşan (xx)(Dk. 81 Görkem), Doğukan (xxx), Harun (xx)(Dk. 46 Arif xx), Hakan (xx), Namık (xx)(Dk. 70 Mustafa Değirmenci xx), Metin (xx), Onur (xx), Anıl (xx), Özgür (xxx), Muhammet (xx)
GOLLER: Dk. 45+1 Onur Okan (Kemerspor 2003) Dk. 18 Doğukan İnci, Dk. 35 Hakan Kuş (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Safa Çağlar (Kemerspor 2003) Harun Atalay, Arif Cılak (Karşıyaka)TFF 3'üncü Lig 2´nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Karşıyaka'ya 2-1 mağlup.10'uncu dakikadaki Karşıyaka atağında sol kanatta topla buluşan Özgür Güler, çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Doğukan İnci´nin bekletmeden volede meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.
18'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci topu kendi sürerek ceza alanına kadar girdi. Kemerspor ceza alanında bulunan tek defans oyuncusunu da geçen Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Kemerspor atağında, Asım Can Çaykıran topla korner çizgisine kadar indi ve ceza alanına ortaladı. Topa iyi yükselen Kemerspor'dan Hasan Üstünbücü'nün kafa ile şutunu kaleci son anda yakalayarak pozisyona son verdi.
35'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Doğukan İnci'nin şutu Kemerspor defansında geri dönerken kısa düşen topu iyi takip eden Hakan Kuş önce önüne aldı. Bu oyuncunun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.
45+1'inci dakikada Kemerspor farkı 1´e indirdi. Kazanılan kornerde doğrudan kaleyi düşünen Onur Okan´ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdoğan Açar´ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.
76'ncı dakikada gelişen Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci boş pozisyonda kaleye sert vurdu. Sert gelen şutu Kemerspor kalecisi İsmail Çetin son anda kornere çeldi.
Karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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