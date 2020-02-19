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Cemre havaya düşünce hem balık, hem de dilek tuttular Antalya’nın Serik ilçesinde yılık ilk cemresi ...

İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde cemrelerin ilki havaya düşünce, yerli ve yabancı vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar baharın müjdecisi olan cemreyi kutlamak için hem balık tuttular, hem de çakıl taşlarına dileklerini yazarak denize attılar.
Baharın müjdecisi olan ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen cemrelerin ilki 1920 Şubat tarihlerinde havaya düştü. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Serik ilçesinde ise sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar sahile indi. Bazı vatandaşlar denize girerken bazıları ise sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da balık tuttu. Vatandaşlar, cemrenin havaya düşmesini ise çakıl taşlarına dileklerini yazıp, denize atarak kutladı.

"Hem dilek, hem de balık tutmaya geldim"
Sevilay Seyyar da cemrenin havaya düştüğü günde dileklerin kabul olduğuna inandığı için sahile koştuğunu belirterek, “Bugün hava çok güzel. Çok güzel olduğu için, bugün balık avlamaya geldim. Bizim burada inanışlara göre, cemrenin havaya düşmesinde insanlar bir dilek tutar, bende hem balık tutmaya hem de dilek tutmaya geldim. Cemrenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Balıkçı Mehmet Soydan ise, “Cemrenin düşmesiyle, havanın güzel olmasından dolayı balık tutmaya geldik, balıkçı arkadaşlarla. İnşallah, herkese hayırlı uğurlu bir sezon olur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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