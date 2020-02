Anne karnındaki bebeklerin gülümseten pozları

ANNE adayları için en heyecanlı an olan karnındaki bebeğinin ilk görüntüleri, görenlere 'Adeta poz vermiş' dedirtiyor. 16'ncı haftadan itibaren yüzü şekillenmeye ve gelişmeye başlayan bebeklerin ultrasonla çekilen fotoğrafları arasında kaşlarını çatık, gülen, eliyle yüzünü kapatan, burnuyla oynayan, parmağını emen, elini çenesine dayayan bebekler olduğu gibi kendini göstermeyen bebekler de var.

Anne ve baba adaylarının bebekleriyle ilk tanıştıkları an, onları olduğu kadar doktorları da heyecanlandırıyor. Antalya'da 20 yılda binlerce doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Derya Aksu, anne ve babaların bebekleriyle ilk olarak 12'nci haftada tanışmaya başladıklarını belirterek, "12'nci haftalarda bir insan yüzü şekillenmeye başlar. 16'ncı haftalarda bebeğin yüzünde gelişme başlar. Göz çukurları göz kapaklarını görmeye başlarız. Aslında anne karnındaki bebeğin kilo alımıyla birlikte artık siması da ortaya çıkar" dedi.

Anne karnındaki bebeğin simasının belirginleşmeye başladığı anda anne ve baba arasında tatlı atışmaların başladığını kaydeden Op. Dr. Aksu, "Muayene esnasında bu tarz tatlı atışmalar yaşanır. 'Bebek sana mı bana mı benziyor' diye. Bazen espri yaparım 'Hiç kimseye benzemiyor, bana benziyor çünkü devamlı ben takip ediyorum' diye. Güzel tatlı anlardır" diye konuştu.

BEBEKLERİN DE RUH HALİ VAR

Anne karnındaki bebeklerin kilo alımıyla birlikte güzel pozlarının da ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Op. Dr. Derya Aksu, "Öyle ki, bazen babasının çenesini almış, bazen annesinin gamzesini almış gibi güzel benzetmeleri rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

Nasıl bir yetişkinin ruh hali varsa, anne karnındaki bebeğin de ruh hali olduğunu belirten Op. Dr. Aksu, şunları söyledi:

"Bazı bebekler, annelerini sabah erken saatlerde takip ettiğimizde uykulu halde olur. Güzel poz yakalayamayız. O zaman anne adayına 'öğleden sonra tekrar gel' derim. Bebeklerin ruh hallerini rahatlıkla görebiliriz. Mutlu bebekler, gülen bebekler, sinirlenip muayeneyi sevmeyen bebekler var. Beni itmek isteyip eliyle yüzünü kapatan bebekler de var. Bebeklerin el ve ayakları genellikle yüzlerinin önünde olduğu için her zaman güzel pozlarını yakalayamayabiliriz. Bir güzel poz için birkaç muayene gerekebilir. Yüzünü asmış tontiş bebekler var. Bazı bebeklerin yanakları çok net güzel görünür. Aynı pozu doğum sonrası da görebiliriz. Ayağını gösteren bebekler var. Parmağını emen bebekler var. Düşünceli bebekler var, elini çenesine dayamış olarak poz veren bebekler var."

'BEBEKLERİN DE MAHREMİYETİNE SAYGI DUYARIM'

Anne adaylarının muayenelerinde ultrason görüntülerini alırken kimi zaman sinirli bebeklerle karşılaştıklarını anlatan Op. Dr. Aksu, "Bazı bebekler de kendini hiç göstermek istemez. Adeta 'Bakma bana' der. Elleriyle yüzlerini kapatırlar adeta. Tabi bebeklerin de mahremiyeti var. Eğer onlar kendilerini göstermek istemezse ben de geri çekilirim. Zorlamam" diye konuştu.

Takip ettiği anne adayları ve bebeklerin ilginç görüntülerini odasındaki panoya asan Op. Dr. Aksu, bir hekim olarak bu tarz pozları gördüğünde çok mutlu olduğunu söyledi. "Çünkü ben bir hekimim ama bir kadınım ve anneyim" diyen Op. Dr. Aksu, "Bu bebekleri anne karnında takip ederken doğuma kadar ben de heyecan duyuyorum. Tabi önce sağlığına bakarım. Sorun var mı, yok mu. Eğer her şey normalse, bebeğimiz sağlıklıysa, bu tatlı taraflara geçerim. Bu tarz en güzel pozlar yakalamaya çalışırım" dedi.



