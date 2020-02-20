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BAGEV Kariyer, 2019 yılında 926 kişiyi işle buluşturdu

İHA

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi www.bagevkariyer.com'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 926'ya ulaştığını bildirdi.

BAGEV Kariyer, 2019 yılında 926 kişiyi işle buluşturdu

ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi www.bagevkariyer.com‘un 2019’da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 9,7 artarak 926’ya ulaştığını bildirdi.
İşverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit eden BAGEV Kariyer, işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde eşleştirmeye devam ediyor. BAGEV Başkanı Davut Çetin, 2018’de 844 kişiyi işle buluşturan www.bagevkariyer.com‘un 2019’da yüzde 9,7 artışla 926 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini kaydetti. Başkan Davut Çetin yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi BAGEV Kariyer Ofisi işverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını tespit ederek işveren ile iş arayanları etkin bir şekilde eşleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl işe yerleştirilmesine aracılık edilenlerin 695’i erkek, 231’i kadınlardan oluştu. Kadınlara yönelik işe yerleştirmeye aracılık önceki yıla göre yüzde 6,1 arttı. BAGEV Kariyer’in işe yerleşmesine aracılık ettiklerinin 311’i gençlerden oluştu.

İşveren ile iş arayan birçok platformda buluşturuldu
İstihdama aracılık edebilmek için işverene ve iş arayana ulaşacak faaliyetler içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Çetin ofisin çalışmalarıyla ilgili, “BAGEV Kariyer Özel İstihdam Ofisimiz iş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğü bir yılı geride bıraktı. İş gücü piyasasının tüm aktörleri ile ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günlerine katılarak işverenlerimizi, iş arayanlarımızı birçok platformda buluşturdu. 2009 yılından beri Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki işsizliğe www.bagevkariyer.com ile çare olan tüm çalışmaları için 2020 yılı itibariyle BAGEV Başkanlığı’nı devir aldığımız Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır’a bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

İş arayan veri tabanının görüntülenmesi talebi
Çetin BAGEV Kariyer olarak, İŞKUR İl Müdürlüğü’nün iş arayan veri tabanını görüntülenmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu ifade ederek, “Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile görüşmeler halindeyiz. 10 yıllık Özel İstihdam Bürosu unvanımızla İŞKUR Antalya İl Müdürlüğümüze ait iş arayan veri tabanını görüntüleme, amaçlarımız doğrultusunda kullanma talebimizi kendilerine ilettik. 2020 yılı itibariyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız aracılığıyla hem iş gücü piyasasını takip ve analiz edeceğiz hem de iş gücünün kalite ve standartlara ulaşması için yeniliklerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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