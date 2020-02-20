Minikler öldürülmekle tehdit edilen köpeği sahiplendi

Kumluca'da anaokulu öğrencileri, sahibinin öldürülmekle tehdit edildiğini söylediği köpeğe sahip çıktı.

İddiaya göre, Kumluca Olympos'ta bir hayvanseverin köpeği, aralarında husumet olan komşusu tarafından zehirlenmekle tehdit edildi. Köpeğin öldürülmesinden korkan hayvan sahibi sosyal medya aracılığı ile köpeği sahiplendirmek istedi.

Sosyal medyadaki ilanı gören Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu öğretmen ve idarecileri hayvan sahibi ile iletişime geçerek okullarında bakılmak üzere köpeği sahiplendiler. Aşı ve sağlık kontrolleri DOGEM'in kurucusu Şaziye Koçyiğit tarafından Kumluca Veteriner Kliniğinde yaptırılan köpek Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulundaki yeni yuvasına kavuştu. Okul içerisinde öğrencilerle yapılan bir anket ile köpeğin ismi 'Pati' oldu.

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