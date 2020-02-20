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Antalya OSB Teknopark, 23 Akdeniz ülkesi yatırımcılarını Antalya'ya getiriyor

İHA

Antalya OSB Teknopark, 23 Akdeniz ülkesinin 'melek yatırımcıları'nı Antalya’da buluşturacak. Küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu, ilk bölgesel zirvesini Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya’da düzenleyecek.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoparkı, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos’u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment ForumWBAF) iş birliği ile 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcılarını Antalya’ya getirecek. 2021 yılı Ekim ayında düzenlenmesi kararlaştırılan Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi’nin protokolü, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafından imzalandı. Protokolün imzası İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu 2020’nin resmi açılış töreninde gerçekleşti. İş ve politika dünyası başta olmak üzere toplumun tüm alanlarından aktörlerin bir araya geldiği, 78 ülkeden gelen yatırımcıların 42 farklı ülkeden gelen 100 startup ile buluştuğu dev organizasyonda akdedilen protokol ile Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi’nin 2526 Ekim 2021 tarihlerinde, Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenmesi kesinleşti.

23 ülkeden yüzlerce yatırımcı
WBAF Büyük Meclisi’ndeki 78 ülkeden 132 delege ve senatör ile foruma katılan 500’den fazla yatırımcı ile girişimciyi Antalya’ya davet eden Başkan Ali Bahar, “'Şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' diyor büyük Atatürk. Türkiye’de Antalya’dan bahsedildiğinde ise tarımın ve turizmin başkenti, doğal bir cennettir deniyor. Antalya’nın melek yatırımcılar için de bir cennet olması için Antalya OSB Teknopark olarak bu girişimde bulunduk. Sizleri Antalya’mızda ağırlamaktan büyük onur duyacağız” dedi.
Başkan Bahar, imzaların ardından Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi’nin Antalya’ya kazandırılmasını sağlayan Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte katılımcıları selamladı. Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi hakkında bilgi veren Başkan Bahar, “Bugüne kadar Antalya’da yapılmış en büyük organizasyonlardan birini üstlenmekten ve bu faydayı Antalya’mıza kazandırmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın sonunda, Dünya Melek Yatırım Forumu Akdeniz Zirvesi’nin protokolü imza altına alındı. Zirve kapsamında 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcıları ile dünyanın her yerinden gelecek girişimcileri, uluslararası bir platformda, Antalya’da bir araya getireceğiz. Arzumuz ve önceliğimiz, yatırımcı arayan Türk ve hatta Antalyalı yerli girişimcilerimizin doğru kanallar ile buluşmasıdır” şeklinde konuştu.

"Yine bir ilk"
İnşaat aşamasında olan Antalya OSB Teknopark’ın zirveye kadar tamamlanacağını, hizmete girer girmez bünyesindeki startuplara yatırımcı sağlayacağına dikkat çeken Başkan Bahar, “Böylesi büyük ve önemli bir faydayı Antalya’ya kazandırabilmemizdeki en önemli noktalardan biri Teknoparkımızda ortaya koyduğumuz vizyondur. Bizler daha teknoparkın inşaat çalışmaları başlamadan yatırımcı arayışına giriştik ve WBAF Başkanı Sayın Baybars Altuntaş ile temasa geçtik. Sayın Altuntaş, genelde önce teknoparkın kurulup ardından yatırımcı arayışına girişildiğini, bunun etkili sonuçlar doğurmadığını, ilk kez doğru bir vizyonla kurulan teknopark ile karşılaştığını belirtip Antalya’ya geldi ve bizlerin misafiri oldu. Yaptığımız toplantı ve görüşmeler neticesinde bugüne kadar sadece İstanbul’da düzenlenen Dünya Melek Yatırım Forumu’nun bölgesel olarak düzenlenmesi ve ilk bölgesel organizasyonun da Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde, Antalya’da yapılması kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.
Zirvenin Antalya’nın uluslararası tanıtımına da pozitif katkı sunacağına vurgu yapan Bahar, “Başta 23 Akdeniz ülkesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce üst düzey misafiri Antalya’da ağırlayıp Antalya’nın güzelliklerini gösterme şansını yakalayacağız. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımız ile güç birliği yapıp Antalya’nın zirveden maksimum fayda elde etmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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