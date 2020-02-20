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Kepez’den Antalya’ya cami temizliği hizmeti

İHA

Kepez Belediyesi, mobil halı yıkama makinesiyle camilerin yerinden çıkarılması zor olan halılarını yerinde temizliyor. Ciddi bir talep gören bu hizmet, Antalya'nın tüm ilçelerindeki camilerinde de gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediyesi, mobil halı yıkama makinesiyle camilerin yerinden çıkarılması zor olan halılarını yerinde temizliyor. Ciddi bir talep gören bu hizmet, Antalya’nın tüm ilçelerindeki camilerinde de gerçekleştiriliyor.
Kepez Belediyesi, kurduğu cami temizlik ekibiyle ilçe genelindeki tüm camilerin iç mekan ve çevre temizliği ile genel bakımını 11 yıldır yapıyor. Vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacıyla başlatılan cami temizliği büyük takdir görüyor. Kepez Belediyesi, insanı merkeze alan ve örnek bir sosyal proje uygulaması olan cami temizliği hizmetini, teknolojik imkanlarla bir adım ileri taşıyor. Mobil halı yıkama makinesiyle camilerin yerlerinden çıkarılması zor olan halıları, yerinde yıkanarak, tertemiz hale getiriliyor. Yerinde halı yıkama makinesi, sıcak su özelliği ile halıdaki kirleri söküyor ve yüksek emiş gücüyle kirli suyu vakumluyor. Yıkama sonrası tertemiz hale gelen halılar da 2 saat gibi bir sürede kuruyor.

Müftülüğün belirlediği camilerde temizlik yapılıyor
Cami halılarını yerinde yıkama uygulaması vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Kepez Belediyesi, takdir gören bu hizmetini, İl Müftülüğü koordinasyonunda Antalya’nın tüm ilçelerine götürüyor. Kepez Belediyesinin cami temizlik ekibi, İl Müftülüğünün ilçelerde belirlediği camilerin hem iç mekan temizliğini yapıyor hem de makine ile halılarını yıkıyor. Bu kapsamda Antalya'nın simgesi Yivli Minare Camii’nin halıları da yerinde yıkanarak, tertemiz hale getirildi. Caminin, minber, mihrap, kürsü, kapı ve pencere gibi kısımların da temizlik yapıldı.

"İnsanı merkeze alan, örnek bir proje"
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de cami temizliği hizmetlerinin, insanı merkeze alan örnek bir sosyal proje uygulaması olduğunun altını çizdi.
Cami temizliği projesinin, aynı zamanda, Allah rızası ve hayır duası almaya dönük bir çalışma olduğuna işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, “ Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz bir oramda yapabilmeleri amacıyla cami temizliği hizmetimizi başlattık. Bu amaçla kurduğumuz cami temizlik ekibimiz, 11 yıldır ilçemizdeki tüm camilerimizin iç mekan ve çevre temizliğini yapıyor. Camilerimizin sadece temizliğini değil, fiziki bakım ve onarımlarını da yapıyoruz. Hemşehrilerimizin beğenisini kazanan cami temizliği hizmetimizi, teknolojinin imkanlarıyla güçlendirmek istedik. Bu amaçla mobil halı yıkama makinesi aldık. Bu makine ile camilerin yerinden kaldırılması zor olan halılarını yerinde yıkıyor, tertemiz hale getiriyoruz. İlçemizin camilerinde başlattığımız bu uygulamayı, gelen yoğun talep üzerine Antalya’mızın tüm ilçelerinde gerçekleştiriyoruz. Antalya Müftülüğümüz ile yaptığımız koordinasyon kapsamında ilçelerimizde belirlenen camilerin hem iç mekan temizliğini yapıyor hem de halılarını yıkıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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