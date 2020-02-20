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Antalya Havalimanı, 3 yeni havayolu kazanıyor Havacılığa yön verenler Connect - 2020 Antalya Rota ...

İHA

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, ev sahipliklerinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Connect 2020Antalya Rota Geliştirme Forumu'na katılan 70 havayolu firmasından Antalya'ya hiç uçmayan 40'ından 3 tanesi ile uçuş noktasında büyük mesafe katettiklerini bildirdi.

Antalya Havalimanı, 3 yeni havayolu kazanıyor Havacılığa yön verenler Connect - 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumunda buluştu Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz: “Biz Antalya’ya 70 hava yolunu getirmeyi başardık. Bu 70 hava yolunun 40’dan fazlası hiç Antalya’ya uçmuyor” “ 40 havayolunun çalışanlarını bile Antalya’ya getirmemiz bir başarıdır, buna odaklanıp onları Antalya’ya nasıl getiririz, bunun üzerine çalışacağız” Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: “Katılımcılara kış mevsiminde de Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu ve uçuş noktası olduğunu göstermek istedik" “Daha fazla havayolu Antalya’ya gelecek, şu an 2-3 firmayla neredeyse 'oturalım pazarlık yapalım' seviyesine geldik”

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, ev sahipliklerinde bu yıl 17’ncisi düzenlenen Connect 2020Antalya Rota Geliştirme Forumu'na katılan 70 havayolu firmasından Antalya'ya hiç uçmayan 40'ından 3 tanesi ile uçuş noktasında büyük mesafe katettiklerini bildirdi.
Uluslararası havacılıkta kilit rol oynayan, Connect 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumu'nun 17'ncisi Fraport TAV Antalya Havalimanı ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor. 70 havayolu firması ve 200’ün üzerinde havalimanı temsilcisinin yer aldığı forumda ikili işbirliği görüşmeleri yoğun şekilde devam etti.
Forum hakkında açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, Connect Forumu’nu ilk kez Antalya’ya Türkiye’ye getirmeyi başardıklarının altını çizdi.
Etkinliklerin büyük bir hızla başladığını dile getiren Yılmaz, “600’den fazla delegemiz var. Bu connect içinde en büyük katılımlı forum. Bu bizi çok gururlandırdı. Bu kadar delegeye, havacılık sektöründeki karar verici insanlara, Antalya’yı tanıtmayı, kış aylarında da bu kente gelmeye değer olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Turizmdeki hikayemizi karşı tarafa kabul ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

"40'ını bile getirmek başarı"
Sadece forum yapmayacaklarını Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini katılımcılara tanıtacaklarını dile getiren Yılmaz, “Antalya’nın konaklama dahil çok farklı bir destinasyon olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.
Havacılık sektöründeki anlık gelişmelerin olmadığını uzun vadede geri dönüşler alınabildiğini işaret eden Yılmaz, “Bizim yaptığımız çabaların tek bir yönü bu. Biz Antalya’ya 70 hava yolunu getirmeyi başardık. Bu 70 hava yolunun 40’dan fazlası hiç Antalya’ya uçmuyor. 40 havayolunun çalışanlarını bile Antalya’ya getirmemiz bir başarıdır. 40 havayoluna odaklanıp onları Antalya’ya nasıl getiririz, bunun üzerine odaklanacağız” diye konuştu.

"İki sektör için önemli"
Havacılık sektörünün en önemli temsilcilerinin Antalya’da olduğunu kaydeden Yılmaz, “Havacılık fuarı diyoruz buraya ama aynı zamanda turizm fuarıdır. Antalya’da turizm ve havacılık iç içe girmiştir. Birisi güzel gittiğinde diğeri de güzel gidiyor. Bu açıdan iki sektör için önemlidir. Bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Hedef 12 ay turizm, 12 ay uçuş”
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, forumda dünyanın dört bir yanından 70’in üzerinde hava yolu, 200’ün üzerinde havalimanı temsilcilerini misafir ettiklerini kaydetti.
Hedeflerinin katılımcılara kış mevsiminde de Antalya’nın önemli bir ziyaret noktası olduğunu gösterebilmek olduğunun altını çizen Varol, “Bu kapsamda birçok grubu Antalya’nın her yerini gezdirdik. Bizler Antalya olarak sadece yazın değil kışın da varız. Avrupa’nın en iyi kış destinasyonlarından biri olduğumuzu, her 20 kilometrede bir tarihi şehirlerimizin olduğunu misafirlerimize anlattık. Gelenlerin Antalya denildiği zaman akıllarında bir şeyler kalmalıdır. Foruma katılan temsilcileri, hava limanı hava yolu ve onlarla birlikte kente çekebilmemiz gerekiyor. Bu gibi girişimlerle Antalya’yı 12 ay tatil yapılan bir destinasyon haline getirebiliriz” dedi.

“Kış mevsiminde Antalya’yı tanıttık”
Antalya’ya turizmi 12 aya yaymanın hava limanı ya da hava yolu inisiyatifinde olamayacağını dile getiren Varol, “Biz tek başımıza yapamayız. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve STK’ların desteğiyle kentimiz için güzel işler yapabiliriz. Fuarda çok güzel geri bildirimler var. Şubat ayında Antalya’nın bu kadar güzel olduğunu gördüler" dedi.

“Antalya’ya uçmayan 23 havayoluyla anlaşmak üzereyiz”
70 hava yolundan Antalya’ya uçmayan 40 havayolunun en az birini kente getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Varol, “Bu hedefi daha da ilerlettik. İki günde ciddi ilerleme var. Yapılan görüşmeler Antalya’nın ciddi kar getirecek yeni bir oluşum ve ışık olarak görülüyor. Daha fazla havayolu Antalya’ya gelecek. Şu an 23 firmayla neredeyse oturalım pazarlık yapalım seviyesine geldik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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