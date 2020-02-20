Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATASEM ve ATABEM sorumlularına toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi “Dünyadaki işlerin yüzde 66’sını ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM ve ATABEM birim yöneticilerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi veren Avukat Müge Gezginci, kadın ve erkeklerin karar almada, seçimlerinde, hizmetleri elde etmede, fırsatlara erişimde ve kullanmada, kaynaklara erişimde ve kullanmada, eşit konumda olmaları gerektiğini söyledi. Dünya üzerindeki işlerin yüzde 66’sının kadınlar tarafından yapıldığına işaret eden Gezginci, kadın emeğinin pek çok alanda görünmeyen ve ücretlendirilmeyen bir emek biçimi olduğunu iddia etti.
Türkiye’de ‘Acil Yardım Hattı’ konusunda işbirliği protokolünü imzalayan ilk büyükşehir olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik personel eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ATASEM ve ATABEM birim yöneticilerine Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Avukat Müge Gezginci tarafından Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verildi. Eğitime katılan birim yöneticileri görevli oldukları Antalya merkezi ve ilçelerdeki kurs merkezlerinde kursiyerlere toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatacak.

"Ön yargı ve kalıplardan uzak durulmalı"
Gezginci, kadın ve erkeklerin karar almada, seçimlerinde, hizmetleri elde etmede, fırsatlara erişimde ve kullanmada, kaynaklara erişimde ve kullanmada, eşit konumda olmaları gerektiğini söyledi. Kadın ya da erkeğe yönelik belirli toplumsal önyargıları ve kalıpları yansıtan ya da dayatan davranışlardan uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Gezginci “Erkek iş arkadaşlarımızın kapıları açıp, yük taşımasını beklemeyin. Kadın iş arkadaşlarımız kutlamalarda pasta getiren, pasta kesen, toplantılarda çay servis eden kişiler olmak zorunda değiller. Toplantılarda kadınlar not tutar diye bir kural yoktur. Toplantılarda erkeklerin daha çok söz alması o toplantının verimli geçmesini garanti etmez. Bir ofiste herkesin erişebileceği bir telefon varsa ona bir kadın bakmak zorunda değildir” ifadelerini kullandı.
Dünya üzerindeki işlerin yüzde 66’nın kadınlar tarafından yapıldığına işaret eden Av. Müge Gezginci, kadın emeğinin pek çok alanda görünmeyen ve ücretlendirilmeyen bir emek biçimi olduğunu söyledi. Gezginci, “Bu anlamda, piyasadaki ücretli ve ücretsiz ekonomik faaliyetlerin tümü ‘görünen emek’ kapsamına girerken, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, alışveriş ve ütü yapmak, evdeki hasta, yaşlı ve çocuklara bakmak, akrabalar ve komşular ile sosyal ilişkileri organize etmek gibi işler ‘görünmeyen emek’ grubunu oluşturmaktadır” dedi.

"Dünyadaki özel mülklerin yüzde 1'i kadınların"
Kadınlarla erkeklerin yaptıkları işlerin farklılığının onların eşitsizliğinin de temel kaynağı olduğunu ifade eden Gezginci, “Cinsiyete dayalı işbölümü, basitçe kadınlarla erkekleri farklılaştırmaz, aynı zamanda, onları eşitsiz de kılar. Kadınların yaptıkları işlerle erkeklerin yaptıkları arasındaki farklara baktığımızda, bu eşitsizliği görmek kolaylaşır. Farklılıkların başında, emeğin karşılığının olup olmaması gelir. Erkekler, çalışmalarının karşılığında genellikle maddi bir kazanç sağlarken, “kadın işleri”nin karşılığı, ancak manevi olabilir. Bunun sonucunu mülkiyet ve gelire ilişkin rakamlarda görmek çok kolaydır: Bütün dünyada özel mülkiyetin yüzde 1’i, gelirin ise yüzde 10’u kadınlarındır. Rakamlar, onların daha az çalıştığını değil, emeklerinin karşılığını almadıklarını gösterir” diye konuştu.
Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 142 ülke arasında 131’inci sırada yer aldığını belirten Gezginci 20082019 yılları arasında Türkiye’de 2 bin 865 kadının sevdikleri tarafından öldürüldüğünü aktardı. Aile içi şiddetin vurma, aşağılama, küfür etme, korkutma, tehdit etme, cinsel açıdan zorlama, istismar, özgürlüğünü kısıtlama gibi saldırgan davranışlar olduğunu anlatan Gezginci, sadece fiziksel şiddetin değil, duygusal şiddet, sosyal şiddet, cinsel şiddet, ekonomik şiddetin de suç olduğunu vurguladı. Şiddetin aile içi bir mesele olmadığının altını çizen Gezginci, yasalarda yeri olan toplumsal bir suç olduğunu söyledi.

Şiddet ortamında çocuk
Şiddet ortamında büyüyen çocukların güçsüz olana vurma hakkı olduğunu, şiddet yoluyla istediklerini elde edebileceklerini, büyüdüklerinde kendisinin de şiddet uygulayabileceğini, şiddet hakkında konuşmamak gerektiğini, duygularını belli etmenin zayıflık sayıldığını, kimseye güvenmemeyi öğrenerek büyüdüğünü belirten Müge Gezginci, bunun da şiddetin sürekliliğini sağladığını anlattı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu kaydeden Gezginci, Türkiye’nin 81 ilinde emniyet müdürlüklerinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri kurulduğunu belirti. Av. Müge Gezginci, “Şiddet görüyorsanız ya da birinin şiddet gördüğüne tanık oluyorsanız 0212 656 96 96 ya da 0549 656 96 96 nolu Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı arayınız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölümle tehdit eden babasını öldüren çocuğa tahliye
YEREL HABERLER Ölümle tehdit eden babasını öldüren çocuğa tahliye
Antalya Havalimanı, 3 yeni havayolu kazanıyor Havacılığa yön verenler Connect - 2020 Antalya Rota Geliştirme Forumunda buluştu Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz: “Biz Antalya’ya 70 hava yolunu getirmeyi başardık. Bu 70 hava yolunun 40’dan fazlası hiç Antalya’ya uçmuyor” “ 40 havayolunun çalışanlarını bile Antalya’ya getirmemiz bir başarıdır, buna odaklanıp onları Antalya’ya nasıl getiririz, bunun üzerine çalışacağız” Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol: “Katılımcılara kış mevsiminde de Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu ve uçuş noktası olduğunu göstermek istedik" “Daha fazla havayolu Antalya’ya gelecek, şu an 2-3 firmayla neredeyse 'oturalım pazarlık yapalım' seviyesine geldik”
YEREL HABERLER Antalya Havalimanı, 3 yeni havayolu ...
Kepez’den Antalya’ya cami temizliği hizmeti
YEREL HABERLER Kepez’den Antalya’ya cami temizliği hizmeti
Antalya OSB Teknopark, 23 Akdeniz ülkesi yatırımcılarını Antalya'ya getiriyor
YEREL HABERLER Antalya OSB Teknopark, 23 Akdeniz ülkesi ...
Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu Elmalı'da ...
Başkan Uysal: "Hentbolda uzun vadeli bir yapılanma içindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Hentbolda uzun vadeli bir yapılanma ...
Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı
YEREL HABERLER Oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı
Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'
YEREL HABERLER Gülben Ergen'den Yıldız Tilbe'ye 'bravo'
Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesinden öğrencilere sıfır atık eğitimi
Kaş’ta büz döşeme çalışması
YEREL HABERLER Kaş’ta büz döşeme çalışması
Minikler öldürülmekle tehdit edilen köpeği sahiplendi
YEREL HABERLER Minikler öldürülmekle tehdit edilen köpeği sahiplendi
BAGEV Kariyer, 2019 yılında 926 kişiyi işle buluşturdu
YEREL HABERLER BAGEV Kariyer, 2019 yılında 926 kişiyi işle ...
Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak
YEREL HABERLER Bolu, Kumluca'dan 400 bin fide alacak
Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçilere uygulamalı budama eğitimi
Otobüs şoförü aynı gün fenalaşan 2 yolcusunu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüs şoförü aynı gün fenalaşan 2 yolcusunu ...
60 milyonluk yeni turizm pastası
YEREL HABERLER 60 milyonluk yeni turizm pastası
'Mutlu Kukla' sendromlu Melisa, artık koşuyor
YEREL HABERLER 'Mutlu Kukla' sendromlu Melisa, artık koşuyor
Anne karnındaki bebeklerin gülümseten pozları
YEREL HABERLER Anne karnındaki bebeklerin gülümseten pozları
Kahraman şoför, sağlık ekipleri gibi çalıştı Halk otobüsü şoförü 1.5 saat arayla 2 kez hayat kurtardı Halk otobüsü şoförü, 2 yolcusu fenalaşınca direksiyonu hastaneye kırdı
YEREL HABERLER Kahraman şoför, sağlık ekipleri gibi çalıştı Halk ...
Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da, çakmak gazı koklayan çocuklar baygın ...
Kemerspor 2003- Karşıyaka: 1-2
YEREL HABERLER Kemerspor 2003- Karşıyaka: 1-2
Cemre havaya düşünce hem balık, hem de dilek tuttular Antalya’nın Serik ilçesinde yılık ilk cemresi havaya düştü
YEREL HABERLER Cemre havaya düşünce hem balık, hem de dilek ...
Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği
YEREL HABERLER Elma ticaretinde 'Habur' hareketliliği
Manavgat Belediyesinden çorba ikramı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesinden çorba ikramı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X