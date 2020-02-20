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Finike Devlet Hastanesin’ne yeni artroskopi cihazı

İHA

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt son teknoloji ve üst düzey yenilenen artroskopi cihazının hastaneye kazandırıldığını müjdeledi.

Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Yücel Kurt son teknoloji ve üst düzey yenilenen artroskopi cihazının hastaneye kazandırıldığını müjdeledi.
Artroskopi cihazı ve Artroskopi işlemleri hakkında bilgi veren Finike Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Kadir Gökçe "Artroskopi eklemin içine bakmak anlamına gelir. Eklemin içini görmemizi sağlayan alete ise Artreskop denir. Artreskop’ta fiberoptik ışık kaynağına bağlanmış mercek ve video kamera sistemleri kullanılır. Eklemlerin içlerini görüntülü muayene ederek, eklem içinde meydana gelen hastalıkların, yaralanmaların tanı ve tedavisini sağlayan bir yöntemdir. Artroskopi en çok diz eklemindeki menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ, arka çapraz bağ yaralanmaları, omuz eklemi çıkılarında ve kıkırdak yaralanmalarında kullanılmaktadır” dedi.

Artroskopi ile açık ameliyatın farkı nedir?
Açık ameliyatlara göre daha küçük kesilerden bu işlemin yapıldığını ifade eden Gökçe, "Ameliyat sonrasında hastanın yaşadığı ağrı daha azdır. Rehabilitasyon ve iyileşme dönemi çok daha kısa ve hızlıdır. Artroskopik cerrahi işlemlerin çoğu günübirlik cerrahi işlemlerdir. Yani ameliyat sabahı hastaneye yatıp, aynı gün akşam taburcu olmak mümkündür" ifadelerini kullandı.
Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Kurt yenilenen tıbbi cihazlarla bölgeye verilen hizmetlerin kalite ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığını ifade ederek tüm hastalara acil şifalar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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