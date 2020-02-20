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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Ersoy: “Müze Kart fiyatını aşağı çekiyoruz”

İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müze Kart'la ilgili yeni bir uygulamayı devreye alıyoruz. Biz düzenli olarak müze fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Çünkü hala müzelerimiz Avrupa'daki emsallerinin altında. Bugün itibarıyla bir karar daha alıyoruz ve 1 Mart itibarıyla 70 lira olan Müze Kart fiyatını 60 liraya indiriyoruz. Fiyatını aşağı çekiyoruz" dedi.

Bakan Ersoy: “Müze Kart fiyatını aşağı çekiyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Müze Kart’la ilgili yeni bir uygulamayı devreye alıyoruz. Biz düzenli olarak müze fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Çünkü hala müzelerimiz Avrupa’daki emsallerinin altında. Bugün itibarıyla bir karar daha alıyoruz ve 1 Mart itibarıyla 70 lira olan Müze Kart fiyatını 60 liraya indiriyoruz. Fiyatını aşağı çekiyoruz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Müze Kart’ fiyatlarının düşürüleceği müjdesini verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine olan rağbeti arttırmak için 1 Ocak itibarıyla yeni bir uygulamaya geçildiğini hatırlatan Ersoy, Müze Kart sahibi vatandaşların Milli Saraylara ait müzelere de ücretsiz girebileceğini aktardı. Bakan Ersoy, daha önce 70 lira olarak sabitlenen Müze Kart fiyatının da 1 Mart itibarıyla 60 liraya düşeceğini açıkladı. Ersoy, müzelerden ücretsiz yararlanacak kesimleri bir kez daha hatırlatarak, “Müze Kart’la ilgili yeni bir uygulamayı devreye alıyoruz. Biz düzenli olarak müze fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Çünkü hala müzelerimiz Avrupa’daki emsallerinin altında. Ama bunu belli bir aşamayla üst seviyelere taşıyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Müze Kart uygulamasını başlattık. Aldığımız bir kararla Kasım 2018’den itibaren Müze Kart fiyatlarını 70 liraya sabitledik. 1 Ocak itibarıyla yeni bir uygulama başlattık. Artık Müze Kart sahibi vatandaşlarımız, Milli Saraylarımıza ait müzelere de ücretsiz girebiliyor. Bugün itibarıyla bir karar daha alıyoruz ve 1 Mart itibarıyla 70 lira olan Müze Kart fiyatını 60 liraya indiriyoruz. Fiyatını aşağı çekiyoruz. Özellikle de belirtmek istiyorum Bakanlığımıza bağlı 300’den fazla müze ve ören yerini 18 yaş altı, 65 yaş üstü vatandaşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerimiz, Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerimiz, er ve erbaşlar ve Basın Kartı mensupları ücretsiz gezebiliyor. 2019 verileri açıklandı ve tarihi bir rekor kırıldı. 35 milyondan fazla ziyaretçi aldık müzelerimize. İnşallah bu sene de bu sayıyı arttırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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