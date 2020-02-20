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Pazarcı cinayetinde 3 sanık için müebbet istendi

DHA

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Bahattin M. ve Ömer V. ile sanıklara yardımcı olmakla suçlanan Bahattin M.'nin eşi F.M.'nin ömür boyu hapsi istendi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, pazarda çorap satan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Hür'ü (34) tabancayla öldürdüğü iddia edilen Bahattin M. ve Ömer V. ile sanıklara yardımcı olmakla suçlanan Bahattin M.'nin eşi F.M.'nin ömür boyu hapsi istendi.
Olay, geçen yıl 31 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Pazarlarda seyyar şekilde çorap satan 2 çocuk babası Mehmet Hür, akşam saatlerinde sergisini topladı. Satmak için getirdiği çorapları motosikletine yükleyen Hür, başında kapüşonlu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla Hür'e 6 kez ateş eden saldırgan, kaçtı. Mehmet Hür yaşamını yitirirken, polis cinayet zanlısının peşine düştü. Soruşturma sonunda olayın şüphelileri Bahattin M., eşi F.M. ve Ömer V. yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bahattin M. ve Ömer V., 'tasarlayarak öldürme', 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı. F.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, cinayetin para karşılığı işlendiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Şüpheli Bahattin M., eşi F.M. ile ilişki yaşadığını öğrendiği maktul Mehmet Hür'ün peşine düştü. Eşinden maktulün pazarda çorap sattığını öğrenen Bahattin M., cinayet planı yaptı. Ev ve iş yeri kirasını ödemekte zorlanan, çocuklarını okutmakta güçlük çeken ve ayrıca işleri kötü giden memleketlisi Ömer V. ile bir araya gelen Bahattin M., miktarı öğrenilemeyen para karşılığında Ömer V.'den Mehmet Hür'ün öldürülmesini istedi. Ömer V., bu teklifi kabul ederken, Bahattin M. de eşi ile birlikte pazarda Mehmet Hür'ü aramaya başladı. F.M., Düdenbaşı Mahallesi'ndeki pazarda gördüğü Mehmet Hür'ü, eşi Bahattin M.'ye gösterdi. Bahattin M., eşini eve bıraktıktan sonra Ömer V.'ye haber verdi. Pazar yerine gelen Ömer V., takip ettiği maktulü pazardan ayrılmak üzereyken tabanca ile kurşun yağmuruna tuttu. Mehmet Hür olay yerinde yaşamını yitirirken, Ömer V. kaçtı."
SAVCI, 3 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTEDİ
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Bahattin M. ve Ömer V., öldürülen Hür'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Ömer V.'nin, fikir birliği yaptığı diğer sanık Bahattin M.'nin azmettirmesi ile maktul Mehmet Hür'ü kasten öldürmek suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Bahattin M.'nin de diğer sanık Ömer V.'yi azmettirmek, eşi F.M.'nin de yardım etme suçlarını işlediğini belirten savcı, iki sanık için de ömür boyu hapis cezası talep etti.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Üzerine atılı suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyen Bahattin M., tanımadığı bir insanın ölümünden sorumlu tutulduğunu belirtti. Varsayıma dayalı bir iddianame ve mütalaa ile yargılandığını aktaran Bahattin M., "Ben kesinlikle Ömer V.'ye herhangi bir talimat vermedim. Kimseye de maddi veya manevi çıkar sağlamadım. Ortada azmettirmekle ilgili bir kanıt yoktur. Ben bu olayda masumum, mağdurum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Babamı kaybettim, cenazesine gidemedim. Eşimin psikolojisi bozuktur. Eşime de üzülüyorum ama elimden bir şey gelmiyor" dedi.
'GELİN KATİLİ BİRLİKTE BULALIM'
Ömer V. ise tezgah ve kumpaslar sonucunda kasten öldürme suçuyla yargılandığını öne sürerek, "Avukatlardan biri kardeşim. Diğerleri de arkadaşları. Hiçbiri ücret almadan beni savunuyor. Çünkü suçsuzluğuma inanıyorlar. Burada en çok mağdur olan kişi benim. Gelin katili birlikte bulalım. Ne olur size yalvarıyorum. Allah rızası için fail ben değilim. 12 aydır boşu boşuna cezaevindeyim. Medya beni 'kiralık katil' diye yazıyor. Yazık, günah değil mi? Birileri beni harcadı. Tekrar ediyorum. Ben kimseyi öldürmedim. Bana da yazık, günah" diye konuştu.
Mahkeme bir tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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