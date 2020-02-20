Savcı, çorapçı cinayetine müebbet istedi Pazardaki cinayetin sanıkları hakkında mütalaa verildi

Antalya'da geçtiğimiz sene semt pazarında çorap satan kişinin vurulmasıyla ilgili olayda tutuklanan 3 sanık hakkında mütalaa verildi. Duruşma savcısı, sanıklardan birinin 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan, diğerinin 'azmettirme' suçundan, diğer sanığın ise çorapçının 'kasten öldürülmesine yardım etme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.

Olay, 31 Ekim 2018'de Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde pazarda sattığı çorapları toplayan Mehmet Hür (42), başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 6 kez ateş edilen 2 çocuk babası Hür, olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Hür'ün pazar yerinde öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirildi. Araştırma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen Bahattin M., eşi Figen M. ve Ömer V. üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Bahattin M. ve Ömer V., çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Figen M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahattin M., Ömer V. ve Figen M. yeniden hakim karşısına çıktı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Bahattin M. ve Ömer V., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Ömer V.’nin, Bahattin M.’nin azmettirmesiyle Mehmet Hür’ü tasarlayarak öldürme suçundan TCK’nın 81/1 maddesi (kasten öldürme) gereğince cezalandırılmasını, Bahattin M.’nin de Ömer V.’yi azmettirmeden TCK’nın 81/1 maddesi gereğince cezalandırılmasını talep etti. Savcı mütalaasında, sanık Figen M.’nin de Mehmet Hür’ün kasten öldürülmesine yardım etme suçundan TCK’nın 81/1 maddesi gereğince cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı, Bahattin M. ve Ömer V.’nin tutukluluk hallerinin devam edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

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