Konyalılar Derneği'nden 25. yıl galası

Antalya’daki 93 bin Konyalı ile en çok hemşehri sayısına sahip Antalya Konyalılar Derneği, 25. Yıl Gala gecesinde bir birinden seçkin isimleri bir araya getirdi.Gala yemeğine 500 kişilik davetli grubu katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Süleyman Üre, dernek kurucuları ve geçmiş başkanlara teşekkür ederek derneğin 25 yılını özetledi. ‘Antalya Konyalılar Derneği büyük bir ailedir’ diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yapan Üre," Bugün derneğimizin 25'inci yıl galasına gelerek heyecanımıza ve mutluluğumuza ortak olan tüm katılımcılara ve değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

1994 yılında kurulan derneğimizin Kurucular Kurulunda yer alan ve 25 yıl içerisinde başkanlık yapan tüm geçmiş başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle, 25. Yıl galamızın ana sponsoru olarak bizlere destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Uğur İbrahim Altay ve yine gecemize destek veren Karatay Belediye Başkanımız Sn. Hasan Kılca’ya, derneğimizin hiçbir ricasını kırmayan Kepez Belediye Başkanımız Sn. Hakan Tütüncü’ye ve Muratpaşa Belediye Başkanımız Sn. Ümit Uysal’a, aynı zamanda derneğimizin üyesi olan ve her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Mustafa Köse’ye huzurlarınızda teşekkür ederim. Antalya Konyalılar Derneği olarak amacımız, 25 yıldır Konyamızın maneviyatını ve kültürünü yaşadığımız Antalyamızda yaşatmaktadır. Bu bilinçle birlikte çalıştığım tüm yönetim kurulu üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Üre’nin ardından sırası ile Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına Mehmet Keskin, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse kürsüye geldi. Gece ile ilgili düşüncelerini aktaran konuşmacılar organizasyondan övgüyle bahsetti, kültürel bir derneğin yaptığı büyük buluşmanın önemine değindi. Kendi de bir Konyalı olan Milletvekili Mustafa Köse ise yaptığı konuşma ile Konya’dan ve Konyalılardan bahsetti. Köse, ‘Konya’dan çok önemli değerler çıkmıştır ama asla hain çıkmamıştır’ diyerek ülke sevdasına dem vurdu, bu sözlerden sonra Köse salondan büyük alkış aldı.



Açık artırmayla 12 bin TL

Gece boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği galada çekiliş ile sürpriz hediyeler dağıtılırken, çekilişin finalinde ise televizyon hediye edildi. Sahnede ise Bengüsu ve Konyalı sanatçı Sami Çelik katılımcıları doyasıya eğlendirdi, özellikle Konya türküleri ile coşan Konyalılar uzun süre pistten inmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise üzerinde Konya motifi olan bakır tepsi açık artırmaya çıkartıldı. 2 bin liradan başlayan açık artırmada ise bakır tepsi 12 bin liraya alıcı buldu. Gece boyunca gönüllerince eğlenen Konyalılar, hazırlanan 25. Yıl hatıra fotoğrafı bölümünde ise bol bol fotoğraf çektirdi, geceyi ölümsüzleştirdi.

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