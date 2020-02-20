Antalya trafiğine seçici göz ve helikopter denetimi

Antalya'da yapılan trafik denetimlerinde 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'da trafik güveni ve düzenin sağlanması amacıyla Bölge Trafik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri görevlilerince yol güzergahlarında 11 Şubat17 Şubat tarihleri arasında çeşitli trafik denetimleri yapıldı. Yapılan trafik denetimleri sonucunda, Seçici Göz Denetiminde 10 sürücüye 2 bin 350 TL, Helikopter Denetiminde 11 sürücüye 2 bin 585 TL olmak üzere denetimler sonucunda toplam 21 sürücüye 4 bin 935 TL idari para cezası tatbik edildi.

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