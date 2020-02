ALKÜ Sağlık Merkezi açıldı

ALKÜ akademik ve idari personel ile öğrencilerin, birinci basamak sağlık hizmetini ücretsiz alabileceği ALKÜ Sağlık Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ALKÜ Sağlık Merkezi’nin açılışı için bir tören düzenlendi. ALKÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Genel Sekreter Emre Çalışkan, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Yağdır’ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilere seslenen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Yerleşkemizde bir eksikliği bulunan sağlık merkezi için göreve geldikten sonra bir girişimde bulunduk. Bu noktada gerek ilçe sağlık müdürlüğü gerekse de il sağlık müdürlüğü destekleriyle önemli bir adım attık. ALKÜ Sağlık Merkezimiz, siz değerli öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermeye başladı. Merkezimizde, 1 pratisyen doktor, 1 diş hekimi ve bir de psikolog olmak üzere 3 doktorumuz ile bir memurumuz verilen hizmeti başarılı bir şekilde yürütmeye başladı. Verilen hizmetten dolayı öğrencilerimizden de olumlu dönüşler aldık. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Bizler her şeyden öte öğrencilerimiz ve personelimizin mutluluğu için buradayız. Bu hizmeti sağlamamızda başta il ve ilçe sağlık müdürlükleri olmak üzere Kaymakamımıza ve ALKÜ’nün kıymetli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ederim” dedi.



Erbudak: "Yalnız değilsiniz"

ALKÜ Sağlık Merkezi’nde görevli Diş Hekimi Doktoru Esra Erbudak yaptığı konuşmada, “Öncelikle ben ve ekip arkadaşlarım böyle bir projenin içinde yer almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir fikir ve iyi bir hizmet olacağından da eminim. Üniversitedeyken kendi ayaklarınız üzerinde durmaya çalışırken hastalandığınızda, daha da zor bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu yüzden ALKÜ’deki gençlerimizin yanında olup onlara en iyi şekilde hizmet vermek gayesindeyiz. Bizler, ALKÜ Sağlık Merkezinde çalışan sağlık personelinden ziyade öğrencilerimiz tarafından aileleri gibi görülmeyi gerçekten çok isteriz. Öğrenci, akademik ve idari çalışanlarımıza verimli ve yararlı olabilmek adına herkese şu mesajı vermek istiyorum, yalnız değilsiniz" şeklinde konuştu.



“Çok faydalı bir girişim oldu"

Açılışın ardından rahatsızlığı sebebiyle sağlık merkezine ilk gelen hasta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) İlk ve Acil Yardım Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Can Kurt oldu. Muayene olduktan sonra duygu ve düşüncelerini aktaran Kurt, “Üniversitemiz için çok faydalı bir girişim oldu. Yerleşkemizde ücretsiz aldığımız sağlık hizmetinden son derece mutluyum. Bu bize zamanda da tasarruf ettiren bir uygulama oldu. Eskiden hasta olduğumuzda aile hekimimize ya da hastanelerin acil servisine kendimizi atıyorduk. Şimdi ise sağlık merkezinin açılışıyla bu durum ortadan kalkmış oldu. Kendimizi artık yalnız hissetmiyoruz. Bu fikri hayata geçiren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Programın ardından, protokol üyeleri merkezin kurdelesini keserek, ALKÜ Sağlık Merkezi’nin işleyişi hakkında görevlilerden bilgiler aldı.

