Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir

Tour Of Antalya´nın ilk günkü yarışı olan Antalya Antalya etabını kazanan Israel Start Up Nation takımının sporcusu Mihkel Raim, düzenlenen basın toplantısında etapla ilgili görüşlerini açıklarken, "Kazanılan her etap bir zaferdir" dedi.

Avustralya´daki yarışta ilk üçe girdiğini hatırlatan Raim, "Orada hazır olmadığımı anladım. Buraya gelirken etap kazanmayı hedeflemiştim. Sezonun başında yarış kazanmak her zaman iyidir. Bunun devamı gelecektir diye düşünüyorum. Oldukça kaotik bir yarış oldu. 29 takım var ve değişik seviyelerde sporcular mevcut. Kimin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Netice kazanılan her yarış bir zaferdir. Ben de bunu doya doya yaşıyorum şimdi."

ÖDÜLLER VERİLDİ

Öte yandan yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları ve armağanları verildi. Etabın birincisi olan Mihkel Raim, ikinci gelen Marko Kump ile üçüncü olan Kenneth Van Rooy´a ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ferdi Klasman birincisi Mihkel Raim´e magenta renkli mayosunu giydirdi. Aynı sporcu aynı zamanda sarı mayoyu da gün birincisi olarak giymeye hak kazanmıştı. O mayoyu da Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş takdim etti.

Turuncu mayoyu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Vitaly Buts´a giydirdi. Aynı sporcu yeşil mayonun da sahibi olurken, bu mayoyu ise organizasyonun ana sponsoru olan AKRA Hotel / BHM Otelcilik A.Ş´nin Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut takdim etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreni

Basın toplantısı



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.